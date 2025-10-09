À la MansA, Roxane Mbanga présente l'exposition « NOIRES », un grand salon habité par les mémoires africaines et caribéennes

La Maison des Mondes Africains – plus familièrement la MansA – vient tout juste d’ouvrir ses portes à Paris, et c’est Roxane Mbanga qui en signe le premier chapitre. L'artiste interdisciplinaire, autrice et réalisatrice, née d’un père camerounais et d’une mère guadeloupéenne, y présente jusqu'au 26 octobre prochain NOIRES. Pour mieux comprendre : depuis 2022, Roxane Mbanga construit sa « maison rêvée », sobrement baptisée « le Grand Salon ». Pas en briques ni en béton, mais en récits, en héritages et en souvenirs ramenés d’un peu partout : la Guadeloupe, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Afrique, la Caraïbe. Pour la MansA, elle en livre un nouveau fragment qui prend la forme d'un grand salon imaginé in situ, lieu d’écoute et d’hospitalité, où chacun peut venir poser ses histoires, ses rêves et son idée du « chez soi ».
Installée à Paris, Roxane Mbanga fait partie de ces artistes qui refusent les cases. Formée au design textile, passée par la fringue, la photo et le court-métrage, elle revendique une pratique transversale où se croisent la mode, le cinéma, la photographie, le graphisme, l’écriture et la performance. Ce qu’elle explore, c’est la manière dont les corps – surtout ceux des femmes noires – sont regardés, racontés, modelés par les géographies et les imaginaires.
La Maison des Mondes africains, un incubateur destiné à aider toutes celles et ceux qui racontent les mondes africains
Ouverte depuis le 4 octobre, la MansA s’est installée pour deux ans dans un ancien atelier de confection du 10ᵉ arrondissement — 800 m² d’histoire, de couture et désormais de création. Aux manettes, Elisabeth Gomis(ouLiz Gomis), journaliste et réalisatrice, qui rêvait d’un lieu où les cultures africaines et afro-diasporiques auraient enfin la place qu’elles méritent.
Au programme : un ciné-club baptisé CinéMansA, des Veillées sonores signées Mélissa Laveaux et Nyokabi Kariuki, et même Reboot, un atelier pour apprendre à décoloniser le jeu vidéo. Autant dire que la Maison des Mondes Africains ne compte pas se contenter d’exposer des œuvres : elle veut faire bouger les lignes, et les imaginaires avec.
Où ? 26 Rue Jacques Louvel-Tessier, Paris, France Quand ? du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 26 oct. 2025