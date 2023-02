A l’Assemblée, l’artiste C215 expose des clichés d’œuvres réalisées en Ukraine

Depuis des années, C215 bombe les murs de la capitale (et au-delà) de symboles de lutte. Alors quand l’Ukraine a été envahie en février, il a immédiatement peint un mur du 13e en l’honneur du peuple ukrainien. Puis il est parti sur place au printemps 2022, assistant et matos sous le bras. Dans les rues et les ruines de Kiev, Lviv et Jitomir, il pochoirise (en bleu et jaune bien sûr) des portraits d’enfants, de figures culturelles locales ainsi que des oiseaux et papillons. Son idée ? “Humaniser un environnement marqué par les combats qui ont fait rage.”

Ces œuvres, vous allez pouvoir les zieuter gratos… et en restant à Paris. Jusqu’au 25 février, l’Assemblée nationale va exposer dans sa galerie des Fêtes une quinzaine de clichés de ces créations ukrainiennes. Inaugurée début février en présence de Rouslan Stefantchouk, président du parlement ukrainien, cette rétrospective intitulée Slava Ukraini (“Vive l’Ukraine”) donne notamment à voir une Liberté guidant le peuple de Delacroix teintée de bleu et jaune, un couple s’embrassant, ou l’artiste créant au pied d’immeubles aux vitres soufflées par les bombardements.

Si l’expo est accessible gratuitement, il faut réserver au moins trois jours à l’avance (par ici). Pour les groupies de Christian Guémy (C215 dans le civil), on annonce sa présence les vendredis. Ultime info : la visite de l’Assemblée n’est pas comprise, il ne faut pas dépasser les (Elisabeth) bornes.