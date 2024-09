À Opéra, un bar à cocktails classieux se cache sous le plus grand gastropub de Paris !

On connaissait le Public House pour les tourtes de magie du chef sorcier Calum Franklin ou pour son impressionnante collection de gins. Il faudra désormais ajouter une nouvelle corde à son arc : un speakeasy. A partir du 9 octobre, ouvrira le Divine House, un bar à cocktails caché au sous-sol, sans fenêtre mais à la déco total tartan, signée Laura Gonzalez (comme les autres niveaux du pub). Vous aurez l'impression de boire un verre dans le dressing d’un Highlander, sans même vous rendre compte qu'il pleut dehors.

Recettes anglaises et alcools français

La carte du bar a été élaborée par les Londoniens Noel et Max Venning, frérots mixo et fondateurs du célèbre Three Sheets dans le quartier de Dalston (qui a intégré le 50 Best dès l'année de son ouverture, ça calme). Ils proposeront sept créations réalisées à partir des alcools français Fair, pour consolider l'entente cordiale entre l'Hexagone et l'Angleterre. Reste à espérer que la population se montrera un peu plus rock (et moins cravate) que celle du restaurant !

Quand ? A partir du 9 octobre, du mardi au samedi de 18h à 2h

Où ? 11 Bis Rue Volnay, Paris 2e

