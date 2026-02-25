À Paris, le festival Viva Agave célèbre tequila, mezcal et autres aguardiente

Cocuy quelqu’un ? Si vous ne connaissez pas ce spiritueux artisanal venu du Venezuela (et qui se prononce « cocouille », oui) ou si, d’une façon plus générale, les différents types de mezcal et de tequila vous passionnent, alors foncez au festival Viva Agave qui revient pour une quatrième édition ! Dans le cadre classieux de l’hôtel Kube, vous allez pouvoir croiser une palanquée de producteurs et productrices ayant traversé l’Atlantique avec, dans leurs bagages, plus de 100 références de spiritueux.

© Florian Domergue

Le point commun de ces alcools ? Outre leur nom chantant (raicilla, bacanora, aguardiente), ils sont tous issus de la distillation des feuilles d’agave. Une cave éphémère présentera les références les plus rares tandis que le bar La Mezcaleria se chargera de montrer la versatilité du mezcal dans plusieurs cocktails. Entre deux shots d’eau-de-feu, vous pourrez aussi en apprendre davantage sur l’importance des terroirs, les savoir-faire traditionnels ou les enjeux contemporains de la filière lors des conférences avec notamment Carina Soto (La Candelaria). Les solides sont assurés par la taqueria El Vecino et l’épicerie Mi Tiendita. Et le lundi soir à partir de 20 h, on pousse les stands pour la fiesta des DJ et Julien Achille du Boubalé aux shakers.

Où ? Kube Hôtel, 1 passage Ruelle, Paris 18e

Quand ? Dimanche 8 et lundi 9 mars de 11h00 à 19h00

Réservation