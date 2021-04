Des produits d'exception, à prix réglo ? Aux manettes de Trouvailles & Terroirs depuis 2014, le passionnant terroiriste Sylvain Grundlinger continue de démocratiser le bien-manger, et de soutenir les petits artisans-producteurs français. Sourceur pour certains des meilleurs restos de la capitale (L'Ami Jean, Les Arlots, Quinsou…), le bonhomme a décidé depuis peu de franchir un cap : non content de proposer ses victuailles en ligne et via un réseau de points de vente partenaires, Sylvain ouvre désormais au public son nouvel espace de stockage, planqué au fond d’une petite impasse du 9e arrondissement. Ne ratez pas le coche ! Ça se passe uniquement le vendredi, de midi à 19h.

"Cette vente en physique me permet de vendre beaucoup plus de produits frais de partenaires producteurs", explique l’infatigable dénicheur. Le gros succès du moment, ce sont les fraises d'un artisan-producteur bien connu des toques, Sylvain Erhardt. Ciflorette, magnum ou mariguette... Trois variétés qui ravissent les nostalgiques des saveurs d'enfance, ceux qui ne veulent plus "payer 4 € pour des fraises sans goût, pleines d'eau". A 5 € pièce, les barquettes se vendent comme des petits pains. "Il y en a qui traversent tout Paris pour venir les chercher", commente le Lebey 2020 du meilleur producteur-artisan de l’année.

Également au menu ? Les magnifiques asperges qui viennent de chez Nadège et Vincent Taton. "Normalement, ce couple d'arboriculteurs provençaux installé sur la commune de Cabannes fait surtout de la cerise. Sauf qu'avec cette gelée noire qui a touché l'ensemble de la France cette année, plus de 90% de leur récolte est fichue". Les vertes (les premières de la saison) sortent ici à 12 € les 500 g. Et ce sont les mêmes que mitonne Pascal Barbot, l’ancienne toque triplement étoilée de L'Astrance ! "Plus que jamais, on doit être solidaire de nos paysans", scande Sylvain. Et ça commence par acheter leurs produits !



Où ? Trouvailles en Stock, boutique physique ouverte au public, 10 rue Alfred Stevens, 9e

Quand ? Le vendredi, de 12h à 19h.

Plus d'infos : www.trouvaillesetterroirs.fr