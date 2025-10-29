À Paris, Lime vient de lancer 500 vélos électriques avec siège enfant en libre-service

Si vous en avez marre de piétiner dans les bouchons en voiture le matin avec les enfants, et que vous regardez avec envie les vélos-cargos vous doubler sur la piste cyclable d’à côté, cette annonce est pour vous : le service de vélo Lime va déployer ces prochains jours 500 vélos électriques équipés de siège enfant sur son réseau parisien.

Si le timing n’est pas parfait à l’approche de l’hiver, cette initiative apporte une nouvelle réponse à l’engouement des Parisien(ne)s pour les trajets à vélo, dont le nombre a atteint un record en septembre, avec 25 000 cyclistes qui empruntent chaque jour le boulevard Sébastopol, 22 000 le boulevard du Palais et plus de 15 000 le boulevard Saint-Michel, même si près d’un parent sur deux (48 %) continue d’utiliser sa voiture pour ces trajets du quotidien, selon le sondage commandé par Lime à OpinionWay.

Et comme la fin de l’automne s’annonce plutôt douce en termes de températures, c’est peut-être le moment de tester l’impact d’un trajet à vélo sur votre humeur de la matinée. Evidemment, il n’est pas question de tenter sa chance à la borne avec le kid à la main le matin : l’application vous dira tout de suite s’il y a des vélos équipés à côté de chez vous. Il ne vous reste plus qu’à acheter un casque !