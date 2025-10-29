Paris

Paris

Actualités

À Paris, Lime vient de lancer 500 vélos électriques avec siège enfant en libre-service

Pour changer un peu des bouchons le matin.

Écrit par
Smael Bouaici
Lime vélo
Lime
Si vous en avez marre de piétiner dans les bouchons en voiture le matin avec les enfants, et que vous regardez avec envie les vélos-cargos vous doubler sur la piste cyclable d’à côté, cette annonce est pour vous : le service de vélo Lime va déployer ces prochains jours 500 vélos électriques équipés de siège enfant sur son réseau parisien.

Si le timing n’est pas parfait à l’approche de l’hiver, cette initiative apporte une nouvelle réponse à l’engouement des Parisien(ne)s pour les trajets à vélo, dont le nombre a atteint un record en septembre, avec 25 000 cyclistes qui empruntent chaque jour le boulevard Sébastopol, 22 000 le boulevard du Palais et plus de 15 000 le boulevard Saint-Michel, même si près d’un parent sur deux (48 %) continue d’utiliser sa voiture pour ces trajets du quotidien, selon le sondage commandé par Lime à OpinionWay.

Et comme la fin de l’automne s’annonce plutôt douce en termes de températures, c’est peut-être le moment de tester l’impact d’un trajet à vélo sur votre humeur de la matinée. Evidemment, il n’est pas question de tenter sa chance à la borne avec le kid à la main le matin : l’application vous dira tout de suite s’il y a des vélos équipés à côté de chez vous. Il ne vous reste plus qu’à acheter un casque !

