A peine sorti du petit écran, “Drag Race France” débarque sur scène

Le temps où les shows de drag-queens français étaient cantonnés à une poignée de clubs du Marais est bel et bien révolu. Depuis plusieurs années, et notamment grâce au succès planétaire de l’émission américaine RuPaul’s Drag Race, cet art total et militant se démocratise et la scène parisienne s’ouvre de plus en plus largement à ses performeurs, via des bars inclusifs comme le Sister Midnight ou des cabarets alternatifs à l’image de la Bouche, caché au sous-sol du CO.

Depuis 2022, cet engouement a atteint le petit écran avec la première saison de Drag Race France diffusée sur France 2. La deuxième saison du show, déjà légendaire, a enflammé les réseaux sociaux avant de se conclure en apothéose au Grand Rex pour sa finale, le 20 août dernier. Moins d’un mois plus tard, les reines du show, dont la gagnante Keiona, se retrouvent sur scène au Casino de Paris pour un cabaret club animé par Nicky Doll (présentatrice du show et ancienne candidate de RuPaul’s Drag Race). Si le spectacle se joue à guichets fermés en septembre, des dates supplémentaires viennent d’être annoncées aux Folies Bergère, du 7 au 18 novembre prochains. Si vous voulez en être, faites vite : on prédit que la fête sera bientôt complète.

Et si vous n’êtes pas encore remis de la première saison du show, et que Paloma, la gagnante, vous manque, vous pourrez la retrouver sur scène le mois prochain. La queen à perruque rousse présentera son premier spectacle, Paloma au pluriElles, du 10 au 14 octobre à la Scala. Au programme, un condensé théâtral de tous les personnages qui l’habitent. Hâte.

Quand ? du 7 au 16 septembre au Casino de Paris ; puis du 7 au 18 novembre aux Folies Bergère.

Combien ? à partir de 29 €.