A Pigalle, une nouvelle adresse va s’occuper de vos faims de nuit (et de petit matin)

Vous voulez goûter les spécialités du Bouillon Pigalle mais vous n’en pouvez plus d’affronter la file d’attente qui serpente sur le trottoir ? Bonne nouvelle, l’enseigne rouge et blanche ouvre un comptoir à emporter 50 mètres plus haut sur le boulevard de Clichy ! Au Bouillon Service, vous allez pouvoir harponner les stars du menu (les œufs mayo, la saucisse purée, les coquillettes jambon et truffe…), à manger sur les bancs de la place Pigalle. Mais aussi, grâce à la présence d’une boulangerie au sous-sol, des sandwichs classiques à la baguette ultra-fraîche comme ce jambon-beurre-cantal, un cake au citron ou un bon vieux croissant. Et comme on a le droit à la qualité en sortant de club, Bouillon Service est ouvert jusqu’à 3h les jeudis, vendredis et samedis (et à partir de 8h30 pour préparer l’after).

Où ? 18 boulevard de Clichy, Paris 18e.

Quand ? dimanche au mercredi de 8h30 à 23h, jeudi à samedi de 8h30 à 3h (en click & collect après 23h).