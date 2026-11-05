Inscrivez-vous
Recherche
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Soma Sando
© Soma Sando | Soma Sando
© Soma Sando

Nos adresses préférées où mordre dans des sandwichs d’exception à Paris

Deux tranches de pain qui enserrent des ingrédients bien choisis : oui, un sandwich peut être un régal

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Publicité

Merci John Montagu ! Car oui, sans le quatrième comte de Sandwich (1718-1792 mais vous le saviez), on aurait eu bien du mal à titrer ce dossier. La légende de l’entrepain veut que ce gros bosseur ait demandé un soir à son cuisinier de lui confectionner un en-cas facile à manger. Un peu de viande, du fromage, une antonomase, et hop, le sandwich était né. Mais en réalité, on n’a pas attendu un noble anglais du XVIIIe siècle pour garnir du pain de trucs à boulotter quand on n’a pas le temps de se poser. Cet ancêtre de la street food se retrouve dès l’Antiquité avec du pain, de l’huile d’olive et de la feta. Et depuis, le concept a connu des tonnes de variations. 

Pour ce dossier consacré aux adresses où manger les meilleurs sandwichs de Paris, il a donc fallu faire des choix, comme se limiter aux recettes froides – donc exit burgers, paninis et kebabs (même si techniquement ce sont des sandwichs). A part ça, pas de limite à la nature des pains (de mie, baguette, bagel), à l’origine de la recette (Japon, Vietnam, France…) ou aux ingrédients.

Une certitude : vous n’en laisserez pas une miette !

À lire aussi : Ce bistrot parisien sert le meilleur sandwich du monde selon Time Out

Vandal

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • Buttes-Chaumont
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Vandal
Vandal
© Vandal

Cette mini-enclave de huit places, gris et inox, à deux pas des Buttes-Chaumont, ouverte par Paul Landre et sa compagne Alix Devallois, montre (si besoin en était) que le sandwich est devenu un vrai projet culinaire. À la carte, trois créations pleines d'idées entre deux tranches de pain à faire couler avec du sans-alcool. Un Vandal qui offre des casse-dalle très civilisés à prix pas trop barbares, on valide !

Où ? 56 rue des Alouettes, Paris 19e

Lire la critique

Trigo

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • Faubourg Montmartre
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Trigo
Trigo
© Antoine Besse

Ághata Le Lay, Brésilienne tout en sourires, accent et anecdotes s’est donné une mission : faire connaitre les sandwichs de son pays à Paris. Mission accomplie avec, par exemple, ce Bauru, classique créé à São Paulo en 1934.  Le pain de mie d’Union (au bout de la rue), tout bronzé, enserre une belle quantité de rosbif maison, de la tomate, du cornichon et un édredon de mozza fondue. Moelleux, replet avec un gros goût de reviens-y. Trigo, le meilleur amigo de vos pauses déj !

Où ? 9 rue Papillon, 75009

Lire la critique
Publicité

El Lechón

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • Saint-Georges
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
El Lechón
El Lechón
© Antoine Besse

Après un bout de carrière aux États-Unis, Bastien Lespagnon et Sophie Gex ont voulu rendre hommage à la cuisine de ce grand pays dans un des plus petits restaurants de Paris ! Comme son nom le laisse entendre, El Lechon (porcelet en espagnol) célèbre la cuisine latino-américaine des émigrés, plus précisément la street-food des trottoirs de Miami avec le cubano, un sandwich chargé comme Tony Montana à la fin de Scarface. Calorique et délicieux !

Où ? 17 rue Pierre Fontaine, Paris 9e

Lire la critique

Johny Dwich

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • 12e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Johny Dwich
Johny Dwich
© Antoine Besse

Cette petite cahute terracotta et béton ciré ouverte en novembre 2025 par LoÏc Estimbre, déjà taulier aux alentours d'un café (le Magic Carpet), une cave à bière et whisky (Chinaski) et un restaurant (Le Singe à Paris) repousse les limites caloriques du dwich. Le banger des lieux ? Le Bourguignon hyper gourmand, avec carottes et paleron relevé de moutarde à tremper -innovation !-  dans un ramequin de sauce de cuisson. Cela le transforme en un plat plaisamment libidineux à déguster avec les mains. Bien joué ! 

Où ? 1 rue Emilio Castelar, Paris 12e

Lire la critique
Publicité

Hitonigiri

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • 15 arrondissement
  • prix 1 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Hitonigiri
Hitonigiri
© Antoine Besse

Dans la famille de l'authentique pause déj' nipponne, on demande les mamans ! Hitomi Parsi et Aiko Mitsutake (passée par la Villa9Trois) ont décidé d'allier leur envie de Japon et de cuisine en ouvrant ce micro comptoir de 6 places assises (mais un parc se déploie sur le trottoir d'en face) au bout de la rue de Vaugirard. Au menu, le casse-dalle japonais par excellence : des solides onigiris faits minute (8 recettes dont œuf mariné, algue kombu ou thon mayo) mais aussi des onigirazu, une version joufflue des premiers, comme un burger en riz drapé d'algue nori garni de saumon et crème miso, crevette panée et sauce tartare ou légumes sautés…

Où ? 360 rue de Vaugirard, Paris 15e

Lire la critique

Babz

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • Canal Saint-Martin
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Babz
Babz
© Babz

Au comptoir (mais plus probablement sur le quai du canal Saint Martin voisin), on peut mordre dans un des quatre recettes à l’ardoise : à l’œuf, fromage, poulet et (lors de notre visite) roastbeef. Quoi qu’il en croûte, ici tout est fait maison (notamment les sauces qui remplacent le beurre ou la mayo) et assemblé à la commande. À l’image du Chicken’z où un pain semoule de la Maison Ounissi se tartine de sauce tartare avant d’accueillir un effiloché de poulet rôti, des pickles de chou et de la salade. Un sandwich bien nourrissant, pas sec sans être trop gras, qui se boulotte sans crier gare.

Où ? 7, rue Marie et Louise, Paris 10e

Lire la critique
Publicité

Sandwichette

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • Saint-Ambroise
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Sandwichette
Sandwichette
© Sandwichette

Dans ce renfoncement damier et inox de la rue Saint Maur, la doublette Dalva Winkler (reconvertie de la finance) et Mathilde Godement (passée par le Zingam) envoie des sandwichs bien pensés comme cet égrillard grilled cheese au cheddar et comté filant, garni de paleron et carotte tout droit sorti d’une marmite de bœuf bourguignon au bon goût de vin. Miam !

Où ? 52 rue Saint-Maur, Paris 11e

Lire la critique

Opla

  • Vietnamien
  • Plaisance
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Opla
Opla
© Opla

Depuis sa petite cambuse sage et sauge, Jenny propose des banh mi qui cochent brillamment toutes les cases de l’exercice : demi-baguette bien crousti, carottes vinaigrées en quantité, coriandre fraîche, mayo maison et l’indispensable touche indus', la sauce Maggi. Les protéines ? Porc laqué bien parfumé, bœuf à la citronnelle ou œuf au plat (qui a donné le nom au lieu). A compléter avec des entrées et desserts tout à fait recommandables.

Où ? 59 rue Daguerre, Paris 14e.

Lire la critique
Publicité

Aji Dulce

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • Saint-Georges
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Aji Dulce
Aji Dulce
© Kim de Souzy

Ce petit comptoir coloré et sonorisé par de la pop de Caracas se spécialise dans le roi de la street food vénézuélienne : l'arepa. Un pain de maïs rond (maison !) garni ras la gueule de viande et de divers légumes. Il en existe aussi une version végé. On ne sait pas si l’existentialisme est un humanisme mais à coup sûr, l’arepa est un repas ! 

Où ? 19 rue Notre-Dame-de-Lorette, Paris 9e

Lire la critique

Fitzcaraldo

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • Saint-Ambroise
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Fitzcaraldo
Fitzcaraldo
© Antoine Besse

Chez Fitzcaraldo, nouvel ajout dans le carnet d’adresses joufflu de Chambre Noire (Furia, Centre Culturel…), ça fermente dur. Du pain, des pickles, des boissons… tout se travail se retrouve dans les sandwichs comme ce bagel au levain maison, dense et croustillant, garni de thon mariné, de malossol maison et aneth. Un sandwich acidulé, bien dans l’esprit delicatessen du lieu.

Où ? 9 rue Lacharrière, Paris 11e

Lire la critique
Publicité

Le Petit Vendôme

  • Français
  • 1er arrondissement
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Petit Vendôme
Le Petit Vendôme
Le Petit Vendôme

Chaque midi, une file d’attente longue comme un jour sans pain s’étire devant cette inoxydable ambassade du terroir, du néon et du Formica. La raison ? Les sandwichs plus français que La Marseillaise réalisés minute par la taulière. A glisser dans la crousti-baguette signée Julien, que du bon :  jambon à l’os (de Bretagne), fourme d’Ambert, friton d’Auvergne... Mention spéciale au « Patron », où le jambon s’acoquine avec une gelée au bourgogne aligoté. Comptez entre 5,50 et 8,50 balles le casse-dalle, qui met un tarif à n’importe quel hambourgeois.
Où ? 8 rue des Capucines, Paris 2e.

Lire la critique

Will’s Deli

  • Israélien
  • Sentier
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Will’s Deli
Will’s Deli
© Sacha Benitah

Cette petite boutique familiale à côté du Rex, montée par les parents William et Isabelle Benitah avec les fistons Sacha et Simon derrière le comptoir, fume sa viande et la concurrence. Coupée en fines tranches, le pastrami est ici glissée entre deux tranches de pain au levain en compagnie de chou fermenté, d’oignons en pickles et de cheddar fondu pour un solide sandwich Reuben qui coche toutes les cases de la régalade.

Où ? 28 Rue Poissonnière, Paris 2e

Lire la critique
Publicité

Chanceux Galande

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • Quartier latin
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Chanceux Galande
Chanceux Galande
Chanceux

La deuxième adresse de coffee shop/sandwicherie ouverte par Farah Laacher (ex-Fontaine de Belleville) et Thomas Lehoux (Brûlerie de Belleville) propose aux heureux chalands des petits-déj à l’américaine et le midi des sandwichs en or froid (rostbeef à la sauce gribiche) ou chaud comme ce dément schnitzel et cheddar réconfortant comme un plaid en pilou mais qui se mange.
Où ? 63 rue Galande, Paris 5e.

Lire la critique

CheZaline

  • Français
  • Roquette
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
CheZaline
CheZaline
Photograph: ChezAline

Cette ancienne boucherie chevaline dans son jus (de viande) – carrelage poussin, crocs en inox et tête de canasson dorée – cache une des meilleures sandwicheries de Paris, où Tiphaine Moindrot a pris la suite de Delphine Zampetti. A avaler goulûment sur le mini-comptoir marbré : une vingtaine de propositions alléchantes dans de petits paniers en plastique (5-8,50 €) : splendide jambon (Prince de Paris)-beurre ou le déjà classique poulet pot-au-feu avec aneth et mayo.
Où ? 85 rue de la Roquette, Paris 11e.

Lire la critique
Publicité

Supercoin

  • Bars à bières
  • 18e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Supercoin
Supercoin
© Antoine Besse

Ce bar à bières craft a la bonne idée de proposer des sandwichs maison tous les soirs pour restaurer le chaland. Grilled cheese dégoulinant de mozza et de gorgonzola fondu ; version nippone à l’œuf mariné au soja et aubergines rôties ; et énorme sandwich végé où une croustillante crêpe aux courgettes enserre un buisson de ricotta, des poivrons marinés et crus. De quoi vous caler un (super) coin.

Où ? 17, rue Boinod, Paris 18e.  

 

Lire la critique

Plan D

  • Glacier
  • Canal Saint-Martin
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Plan D
Plan D
© Plan D

La petite guitoune à l’accueil hyper souriant affiche deux spécialités bien distinctes : des glaces et des sandwichs. Pour ces derniers, la carte propose deux recettes 100 % végétariennes pleines de saveurs et de travail. A l’image de ce « violet » aux croquettes de betterave, chou rouge, mayo au sumac et sauce fumée. A boulotter le long du canal sans regretter une seconde les protéines animales !

Où ? 22 rue des Vinaigriers, Paris 10e.

Lire la critique
Publicité

Project Sausage

  • Fast-foods, snacks et sandwicheries
  • Saint-Ambroise
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Project Sausage
Project Sausage
© Project Sausage

Un petit deli cornaqué par David Kelly, passé par Sausalito, où tous les exilés de Sa Majesté (et les curieux de cette cuisine) vont pouvoir retrouver le goût des pauses déj à la mode britannique. Pork pie (une boulette de viande habillée de pâte), sausage roll saupoudré de fenouil et sandwich au pain de mie dodu comme une joue de Churchill. God save the snack !

Où ? 57 rue du Chemin-Vert, Paris 11e.

 

Lire la critique

Soma Sando

  • Japonais
  • Rennes-Sèvres
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Soma Sando
Soma Sando
© Soma Sando

Ce kissaten parisien (un hybride nippon de salon de thé, coffee shop et sandwicherie) ouvert par Frédérique Picallo, Benjamin Tremoulet et Marwane Rizk délivre de savoureux sando. Version porc pané, poulet panko ou œuf dur et mayo, le tout embastillé dans le pain de mie moelleux de la boulangerie Carré avec force crudités (chou rouge, carotte, salade) et une délicieuse mayo citronnée. 

Où ? 62, rue de Vaugirard, Paris 6e.

Lire la critique

Voir aussi :

Recommandé
    À la une
      Publicité
      Back to Top

      A propos de nous

      Nous contacter

      L'offre Time Out

      Plan du site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.