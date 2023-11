Merci John Montagu ! Car oui, sans le quatrième comte de Sandwich (1718-1792 mais vous le saviez), on aurait eu bien du mal à titrer ce dossier. La légende de l’entrepain veut que ce gros bosseur ait demandé un soir à son cuisinier de lui confectionner un en-cas facile à manger. Un peu de viande, du fromage, une antonomase, et hop, le sandwich était né. Mais en réalité, on n’a pas attendu un noble anglais du XVIIIe siècle pour garnir du pain de trucs à boulotter quand on n’a pas le temps de se poser. Cet ancêtre de la street food se retrouve dès l’Antiquité avec du pain, de l’huile d’olive et de la feta. Et depuis, le concept a connu des tonnes de variations.

Pour ce dossier consacré aux adresses où manger les meilleurs sandwichs de Paris, il a donc fallu faire des choix, comme se limiter aux recettes froides – donc exit burgers, paninis et kebabs (même si techniquement ce sont des sandwichs). A part ça, pas de limite à la nature des pains (de mie, baguette, bagel), à l’origine de la recette (Japon, Vietnam, France…) ou aux ingrédients.

Une certitude : vous n’en laisserez pas une miette !