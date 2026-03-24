A quoi va ressembler le quartier de la tour Montparnasse après les travaux ?

Plus que quelques jours pour profiter de la vue du haut de la tour Montparnasse, qui doit être vidée d’ici le 31 mars pour préparer les travaux. C’est en fait tout le bloc constitué de la tour et du centre commercial adjacent qui va être réaménagé, avec l’idée de rendre le quartier plus praticable.

On savait déjà que la tour serait dotée d’une façade à base de panneaux de verre transparent, d’un nouveau hall d’entrée, d’un hôtel de luxe et d’une serre agricole sur le toit. L’architecte Renzo Piano a donné un peu plus de détails sur la transformation de l'autre bâtiment en début d’année à l’Hôtel de Ville, comme le rapporte Le Monde.

Son idée : sortir de terre le centre commercial, en enlevant la partie haute et en laissant la lumière entrer sur les rez-de-chaussée, qui deviendront traversables, offrant ainsi une alternative à l’angoissant parcours entre la gare Montparnasse et la rue de Rennes, pas plus cool à travers l’interminable tunnel de métro que sur le micro-trottoir de la rue du Départ et ses nids-de-poule.

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Au milieu, une place avec 151 arbres au total, sur les toits, des terrains de sport, et au pied de la tour, un gros cube de 1 500 m2 où les jeunes – encore eux, mais ils seront nombreux avec la résidence étudiante voisine –, pourront faire et écouter de la musique. Des belvédères et ascenseurs panoramiques sont prévus pour relier les différents espaces. Et pour les adultes, ils ont prévu 11 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires. Les travaux, qui doivent durer trois ou quatre ans, devraient démarrer en 2028.

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