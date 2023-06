A Saint-Denis, la plus grande table du monde remet le couvert !

Chaque année son record ! En 2022, celui de la plus grande table nappée avait été battu avec 2,56 km de Saint-Denis à Saint-Ouen, via les quais de Seine (validé par un inspecteur du Guinness avec veston à écusson). Cette année, Yvan Loiseau, artiste dionysien et organisateur de l'événement “La plus grande table du monde”, remet le couvert pour battre le record du banquet le plus débordant de victuailles et de bonnes ondes. Le tout, gratuit.



Ça se passe dimanche 2 juillet de 12h à 16h30 entre le parc de Docks et le 6B. Sous le marrainage d’Amandine Chaignot, le générique des restaurants partenaires fait clairement saliver : Septime, le Maquis, le Recho, Mains d’Œuvres, Dar Djerba… En tout, 35 adresses vont venir distribuer de la nourriture aux convives dans la joie et la bonne humeur (venez aussi avec un truc à partager). L’année dernière, on se souvient encore du pâté en croûte long comme Victor Wembanyama débité par les filles de Paloma (fidèles au poste cette année).

En plus des solides et des liquides, l’après-midi va être scandé de concerts de fanfare, de batucada, de matchs de volley-ball, de badminton et de DJ sets avec la réverb à 11. Bref, le déjeuner du dimanche le plus cool du monde !

Où ? Entre le parc des Docks et la gare de Saint-Denis

Quand ? Dimanche 2 juillet, de 12h à 16h30