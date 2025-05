À seulement 2h de Paris, ce petit village anglais méconnu s’annonce comme l’une des destinations les plus prisées de l’été

Quand il s’agit de vacances, vous êtes plutôt du genre à suivre les foules vers des destinations sûres et éprouvées ou à tracer votre propre route ? Londres, Édimbourg, les Cornouailles ou encore Bath sont des classiques bien ancrés dans le paysage touristique britannique (et à juste titre). Mais le Royaume-Uni regorge d’autres coins qui valent largement le détour. Justement, TripAdvisor vient de dévoiler les destinations côtières qui montent en flèche en ce moment – l’occasion idéale de les découvrir avant qu’elles ne deviennent des spots bondés.

Pour son Summer Travel Index 2025, TripAdvisor a analysé les données de son site ainsi qu’un sondage récent auprès de voyageurs pour identifier les coins du Royaume-Uni qui gagnent en popularité à l’approche de la haute saison. Et en tête du classement ? Le petit village de Seaview, niché sur l’île de Wight.

L'île de Wight. Photo de Sean McCammon sur Unsplash

Surplombant Seagrove Bay, le ravissant Seaview se trouve au nord-est de l’île et serait, dit-on, un repaire prisé des politiques et des célébrités. On y trouve une poignée de jolies boutiques, plusieurs bonnes tables (comme le gastropub The Old Fort ou Aquitania, recommandé par le guide Michelin), et un peu plus loin, la distillerie locale Isle of Wight Distillery.

Derrière Seaview, en deuxième position des destinations qui montent le plus vite selon TripAdvisor, on trouve Ingoldmells, dans le Lincolnshire, connu pour son parc Fantasy Island Resort et ses multiples campings et villages de vacances. Et en troisième place, direction le Bamburgh du Northumberland, célèbre pour son impressionnant château qui domine la mer.

Les 10 destinations balnéaires les plus en vogue du Royaume-Uni, selon TripAdvisor