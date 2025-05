Pourquoi visiter maintenant : « Mexico est le mélange parfait entre tradition et de modernité, ce qui fait sans aucun doute de notre capitale l'une des meilleures destinations pour l'art et la culture de la planète », dit Mauricio Nava, directeur éditorial de Time Out Mexico. « Outre des traditions séculaires comme le Dia de los Muertos, il existe une scène culturelle contemporaine en plein essor dans laquelle il est très facile de s'impliquer. Mexico propose des festivals gratuits presque tous les week-ends, célébrant la danse, la littérature, l'art et bien plus encore. Les meilleurs plans du moment ? Le Mois des Musées, la fête Open House en mai, la Foire du musée des Cultures du Monde, l'événement de danse contemporaine de l'UNAM en août, la Foire des Cultures Indigènes et l'énorme Foire du Livre du Zócalo en octobre – juste pour vous donner un avant-goût. »

Son classement : 85 % des habitants ont évalué positivement l'art et la culture à Mexico, avec une préférence pour les événements musicaux et les foires du Zócalo, les musées impressionnants, notamment le Museo de Arte Moderno, et les fêtes traditionnelles comme le Jour des Morts et le Jour de l'Indépendance du Mexique. Ce sondage de Time Out permet d’asseoir un peu plus le statut de la ville en tant que haut lieu culturel !