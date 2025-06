À seulement 4h de Paris, cette ville côtière du sud-ouest est la destination balnéaire incontournable de l’été selon Time Out

Anvers, d’abord. La ville belge s’affiche de plus en plus sur les réseaux sociaux. « Entre ses boulangeries design, ses bars à bières artisanales et vins nature, ses friperies pleines de pépites et ses lieux d’art comme le MAS ou le Musée d’Art Contemporain, Anvers pourrait bien être la réponse 2025 à Copenhague ou Berlin », observe Liv Kelly, journaliste voyage pour Time Out.

Photo de Ernest Ojeh sur Unsplash

Dans les Balkans, la tendance s’éloigne des plages au profit des villes de l’intérieur. « Le hype se déplace vers le Kosovo, Tirana ou Skopje – cette dernière étant un véritable paradis pour les amateurs de brutalisme », analyse Ed Cunningham, rédacteur en chef actu UK et Londres. « On verra sans doute cet été de plus en plus d’images de bâtiments en béton délirants made in Macédoine. »

En France, Biarritz s’impose comme une alternative élégante et décontractée à Marseille. « Élue meilleure ville où vivre cette année, elle séduit de plus en plus de voyageurs – voire de futurs habitants », note Grace Beard, rédactrice voyage. « Vagues de classe mondiale, bars élégants, gastronomie pointue… et Saint-Sébastien à seulement 45 minutes de route. »

Photo de Farbod Papoli sur Unsplash

Gérone, elle, confirme son statut d’étoile montante de la Catalogne. « On l’a classée parmi les meilleures escapades urbaines d’Europe, et elle est désormais omniprésente sur les réseaux », souligne Olivia Simpson, ancienne rédactrice en chef traduction. « Elle attire les cyclistes, les amateurs d’histoire médiévale et les curieux en quête de criques secrètes sur la Costa Brava. »