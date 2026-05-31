1. Urban Spree
Un spot qui fait des collabs avec la Station et Petit Bain à Paris vaut forcément le détour. En bord de Spree et des rails de Warschauer, l’Urban Spree est un tiers-lieu tout-terrain. Ici, vous aurez autant la possibilité de boire une bière à l’extérieur que de zieuter une expo dans la galerie, chiner dans la librairie à balles d’illus et d’hallus ou pogoter dans la salle de concerts/club programmant la crème des scènes rock et électroniques indés. Si l’envie de prendre un peu de hauteur vous saisit entre deux gorgées arty, filez au Cassiopeia voisin, un autre biergarten avec terrasse, rampes de skate et un mur d’escalade sur un ancien château d’eau. On fait pas plus Berlin que ça.
Où ? Revaler Str. 99, 10245 Berlin