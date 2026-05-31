Dans la ville de la techno, le rock est loin d’être ridicule, entre la Kantin am Berghain, l’Urban Spree et autre SO36. Les puristes se régaleront aussi aux concerts du Schokoladen. Au RDC d’un centre culturel/squat du quartier à la limite de Mitte et Prenzlauer (qui fut un temps une usine de chocolat) se déplie une salle de poche (100-120 places max) scénographiée d’une (petite) constellation de boules à facettes, d’une mini-scène papier-peinte avec un motif de bouquets de roses. Dans une atmosphère très queer/inclusive se côtoient toutes les sectes du rock (il y a d’autres genres aussi) avec autant des pousses locales que de magnifiques escouades internationales. Les Cool Greenhouse, bien trop fainéants nouveaux messies du post-punk minimaliste, y ont eu leur rond de serviette, et on a croisé sur le programme en 2024 une carte blanche/résidence de Sonic Boom, moitié du légendaire groupe de space rock Spacemen 3. Voilà de quoi débuter votre trilogie berlinoise à vous.

Où ? Ackerstraße 169, 10115 Berlin.