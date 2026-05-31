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Notre guide pour visiter Berlin à toutes les heures du jour et de la nuit
© Adam Vradenburg / Unsplash
© Adam Vradenburg / Unsplash

Notre guide pour visiter Berlin à toutes les heures du jour et de la nuit

Restos, galeries, clubs, hôtels... Découvrez notre sélection des meilleurs plans pour découvrir la ville qui ne dort jamais.

Rémi MorvanAntoine Besse
Écrit par Rémi Morvan et Antoine Besse
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Fantasme ultime des fêtards du monde entier, Berlin, avec ses ambiances et architectures hétéroclites – ha cette Karl-Marx-Allee –, possède globalement une vie artistique et alternative frénétique à même d’assouvir le plus arty de vos potes arty. Il était donc largement temps pour nous de faire le mur pour tester ce terrain de jeu huit fois plus grand que Paris. De nos pérégrinations réalisées aux quatre coins du cadran, on vous a ramené un dossier mêlant musées, restos, friches et clubs, avec aussi quelques hôtels cosy pour se ressourcer.

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Notre guide pour visiter Berlin à toutes les heures du jour et de la nuit

1. Urban Spree

Urban Spree
Urban Spree
© Urban Spree

Un spot qui fait des collabs avec la Station et Petit Bain à Paris vaut forcément le détour. En bord de Spree et des rails de Warschauer, l’Urban Spree est un tiers-lieu tout-terrain. Ici, vous aurez autant la possibilité de boire une bière à l’extérieur que de zieuter une expo dans la galerie, chiner dans la librairie à balles d’illus et d’hallus ou pogoter dans la salle de concerts/club programmant la crème des scènes rock et électroniques indés. Si l’envie de prendre un peu de hauteur vous saisit entre deux gorgées arty, filez au Cassiopeia voisin, un autre biergarten avec terrasse, rampes de skate et un mur d’escalade sur un ancien château d’eau. On fait pas plus Berlin que ça.

Où ? Revaler Str. 99, 10245 Berlin

2. nhow Berlin

nhow Berlin
nhow Berlin
© nhow Berlin

Un hôtel pop-rock pastel dans la ville de la techno et du noir ? Et pourquoi pas ! Derrière un extérieur assez austère signé de l’architecte Sergei Tchoban, le nhow Berlin propose un intérieur hyper coloré, œuvre de Karim Rashid, où la musique n’est jamais loin : piano dans le lobby, guitare prêtée pour le séjour et ascenseur avec différentes BO (on vous conseille celui spécialisé en schlager !). Les chambres mêlent cette déco flirtant avec le kitsch 70’s (téléphone rose, fauteuil boule en plastique) et modernité (écran dans les murs, matelas impeccable) pour une ambiance assez unique. Posté à Friedrichshain, le long de la Spree, avec une superbe vue sur l'Oberbaumbrücke, le nhow Berlin offre un emplacement en or pour rayonner dans l’Est cool : le RAW-Gelände comme Kreuzberg se trouvent à portée de pied.

Où ? Stralauer Allee 3, 10245 Berlin

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3. Osmans Töchter

Osmans Töchter
Osmans Töchter
© Osmans Töchter

Dans un guide berlinois, impossible de faire l’impasse sur la gastronomie turque, plus importante diaspora de la ville. Et à l’heure des planques à kebap triomphantes, on joue la carte bistronomique avec Osmans Töchter – les sœurs Osmans en VF. Dans leur adresse de Prenzlauer tout en briques, lampions et conduite d’aération, on enquille mille et un mezze turcs blindés de goût, dont une bonne partie végés. Ce soir-là, on a mangé un fromage de chèvre chaud matelassé d’oignons caramélisés, une purée de fèves ou des crevettes grillées sur tarama avec aneth et piment. Faites glisser ça avec un cocktail ou un thé glacé, et vous devriez avoir le carburant nécessaire pour affronter la ville.

Où ? Pappelallee 15, 10437 Berlin.

4. Sisyphos

Sisyphos
Sisyphos
© Antoine Besse

Installé depuis 2009 dans une ancienne usine de biscuits pour chien, le Sisyphos fait figure de benjamin dans la grande famille des clubs berlinois. Il s’est imposé pourtant comme une des destinations les plus singulières et cool de la ville, à l’opposé des postures cuir indus parfois un peu forcées des autres lieux (oui le Berghain, on parle de toi). Avec cinq espaces qui s'ouvrent au fur et à mesure des nuits, un étang, du sable et mille recoins, le « Sisy » offre une expérience totale. On s’y perd facilement, c’est ça qui est bon. Sa déco métal-récup façon trip en retour d’Aurillac colle parfaitement à l’ambiance circassienne et sa programmation électronique large bande (à vérifier sur sisy.fan avant d’y aller). Le meilleur plan : s’habiller coloré, arriver dans la journée du samedi et repartir quand vous le pouvez…

Où ? Hauptstraße 15, 10317 Berlin

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5. Hôtel Locke at East Side Gallery

Hôtel Locke at East Side Gallery
Hôtel Locke at East Side Gallery
© Hôtel Locke at East Side Gallery

A deux pas de la photo du baiser Brejnev-Honecker, cet hôtel forme un camp de base en béton. Ouvert à l’été 2023, l’escale berlinoise du groupe anglais Locke se déploie sur 176 chambres avec vue sur la Spree pour la moitié d’entre elles. Dessinées par le cabinet Grzywinski+Pons, elles régaleront les abonnés d’AD Magazine avec leur dégaine mixant volume d’une unité d’habitation et déco scandinave : plafond et murs bruts, penderie/paravents en bois séparant le salon avec méridienne et tables à manger, cuisine équipée, lit tout confort et cette salle de bains ultra-ultra-design et fonctionnelle quasi secrète qui se découvre après coulissage de la porte en bois. Au rayon déco, on repère des livres sur Olaf Breuning, une machine à café Le Creuset et les céramiques danoises Ferm Living. Si la cuisine permet de vivre en quasi-autarcie, on peut se restaurer à toute heure au rez-de-chaussée avec le café Anima, qui propose café et petit-déjeuner avant de muter en bar audiophile jusqu’à minuit. 

Où ? Mühlenstraße 61-63, 10243 Berlin.

6. Neue Nationalgalerie

Neue Nationalgalerie
Neue Nationalgalerie
© Claudio Divizia / Shutterstock.com

Sortie de terre en 1968 sur les plans de l’architecte Ludwig Mies van der Rohe, entièrement rénovée par David Chipperfield lors de la décennie précédente, la Neue Nationalgalerie a un petit côté « partie immergée de l’iceberg ». Sous son immense quadrilatère de tôle se planque en effet un double étage d’espace d’exposition de 5 000 mètres carrés. Mention spéciale pour la salle du fond lorsqu’elle est baignée de soleil en fin d’aprèm. Côté collec’, la Neue Nationalgalerie se montre particulièrement intéressante du fait de son positionnement chronologique, à cheval entre la période nazie, qui a interdit « l’art dégénéré », et l’Allemagne séparée, entre affiliation à l’abstraction pour l’un (l’Ouest) et au réalisme soviétique pour l’autre (l’Est). On y voit donc des œuvres de Tom Wesselmann, Jenny Holzer, Wolfgang Mattheuer ou Mark Rothko. Bon plan : c’est gratuit tous les jeudis de 16h à 20h, et c’était même pas blindé quand on y était !

Où ? Potsdamer Straße 50, 10785 Berlin

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7. Club der Visionäre

Club der Visionäre
Club der Visionäre
© Club der Visionäre

Berlin n’a pas la mer mais ça ne l’empêche pas de proposer des bars de plage comme ce Visionäre posté sur un canal qui se jette tranquillement dans la Spree. On ne vient pas là pour s’extasier sur l’architecture du lieu (une grande terrasse en bois, un tout petit bar couvert d’autocollants) mais plutôt pour chiller la tête au frais plus ou moins bercé par le mix de minimal envoyé par les DJ invités, en sirotant une bière ou un Club-Mate. Une ambiance bucolique impeccable en before ou en after, les deux ayant tendance à se confondre à Berlin.

Où ? Am Flutgraben 1, Berlin

8. Hôtel Orania

Hôtel Orania
Hôtel Orania
© Orania Hôtel

L’Orania, c’est tout l’esprit mi-costume cintré mi-total look black de Berlin condensé en un hôtel. Depuis 2017, dans le populaire et bouillonnant quartier de Kreuzberg, se déploie dans une bâtisse centenaire un très chic hôtel parfait pour se poser entre deux afters. Sur les six étages, on découvre 41 chambres avec literie et salle de bains ultra-confort, toutes décorées dans des tons boisés avec ces tapisseries rougeoyantes brodées d’éléphants ! L’autre point fort de l’Orania, c’est son rez-de-chaussée, sorte de grand boudoir entre bar, club de jazz et restaurant. On annonce : le petit-déjeuner est un banger pas possible avec un buffet froid gargantuesque et des plats chauds rassérénants. Le tout servi jusqu’à 14h…

Où ? Oranienstraße 40, 10999 Berlin

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9. 1990 Vegan Living

1990 Vegan Living
1990 Vegan Living
© 1990 Vegan Living

Dans le bruissant quartier de Friedrichshain, voilà un restaurant qui, comme son nom l’indique, est vegan et, mais comme il ne l’indique pas, sert des plats vietnamiens ! Dans un décor qui veut rappeler Hanoï (mobilier en bois sombre, peintures naïves et jolie terrasse), on se régale de petites portions très parfumées qui font totalement oublier l’absence de protéines animales : rouleaux de printemps pleins de fraicheur, dodus raviolis aux épinards, ail et petits pois sous une sauce curry mangue, faux pilon au seitan pané, salade de mangues à la vinaigrette citron vert-gingembre…

Où ? Krossener Str. 19, 10245 Berlin

10. Schokoladen

Schokoladen
Schokoladen
© Schokoladen

Dans la ville de la techno, le rock est loin d’être ridicule, entre la Kantin am Berghain, l’Urban Spree et autre SO36. Les puristes se régaleront aussi aux concerts du Schokoladen. Au RDC d’un centre culturel/squat du quartier à la limite de Mitte et Prenzlauer (qui fut un temps une usine de chocolat) se déplie une salle de poche (100-120 places max) scénographiée d’une (petite) constellation de boules à facettes, d’une mini-scène papier-peinte avec un motif de bouquets de roses. Dans une atmosphère très queer/inclusive se côtoient toutes les sectes du rock (il y a d’autres genres aussi) avec autant des pousses locales que de magnifiques escouades internationales. Les Cool Greenhouse, bien trop fainéants nouveaux messies du post-punk minimaliste, y ont eu leur rond de serviette, et on a croisé sur le programme en 2024 une carte blanche/résidence de Sonic Boom, moitié du légendaire groupe de space rock Spacemen 3. Voilà de quoi débuter votre trilogie berlinoise à vous.

Où ? Ackerstraße 169, 10115 Berlin.

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