Accros aux crêpes : 3 adresses gourmandes à Paris pour ne pas rester à poêle à la Chandeleur

Des œufs, de la farine et du lait… Difficile de faire plus simple que la pâte à crêpe et pourtant, selon les ingrédients utilisés et les façons de les préparer par les Mozart des Krampouz, il semble y avoir une infinité de façons de déguster une bonne crêpe. Loin d’être aussi complète qu’une jambon-œuf-fromage, voilà une petite sélection de recettes savoureuses pour illuminer votre Chandeleur, entre version gastronomique ou cuisine de rue, classique ou exploratrice.

La galette so street de Galetezen



© Galetzen

Les frères Maogad et Kendiern Le Moal auraient pu remporter le concours du patronyme le plus breton du monde, mais à la place, ils ont lancé Galetezen (« des galettes » dans la langue de Dan Ar Braz), une adresse aussi béton et inox que le port de Brest, qui propose des versions « street food » des galettes (comprendre qu’on ne s’en met pas partout en la mangeant dans la rue). Dont cette galette saucisse bien bordée et au sourcing impeccable.

Où ? 78 rue La Fayette, Paris 9e

La galette brunch chez 21 Martorell



© 21 Martorell

Coup de bol version 2025 : la Chandeleur tombe un dimanche et justement, cette inventive petite crêperie de Pigalle, menée par David Martorell, propose justement des recettes inspirées du brunch. On vous conseille donc de vous jeter sur l’avocado toast version galette avec farine et avocat bio, houmous de betterave maison, dukkha (mélange de graines) maison et féta de la maison Kalios.

Où ? 21 rue de Douai, Paris 9e

Les crêpes suzette du Train Bleu



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Train Bleu (@restaurantletrainbleu)

Ah, l’inoxydable cérémonial de la crêpe suzette au guéridon avec le maître d’hôtel tiré à quatre épingles, la grande poêle en cuivre, les crêpes arrosées de caramel frémissant et le petit coup de flambé pour faire chauffer les Insta. Ajoutez à ça les moulures, les dorures et les fresques du Train Bleu et vous avez là un grand petit moment parisien !

Où ? 1er étage Gare de Lyon, Place Louis Armand

