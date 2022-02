Les meilleures crêperies de Paris

A Strasbourg-Saint-Denis, ce spot minimaliste détonne : pas de maquette de chalut ni de filet de pêcheur, mais un cool comptoir en carreaux blancs tranchant avec le mobilier noir, et une superbe fresque 1930 au plafond signée Benoît & Fils… Aux fourneaux, le jeune Romain fait chauffer le billig et régale avec des finissimes et croustillantes crêpes, dans la pure tradition de la Basse-Bretagne !

Crêpes cultes ? Difficile de faire un choix parmi l’offre pantagruélique. Mais on s’enflamme pour la diabolique crêpe à l’andouille de Guémené (bien fumée), oignons confits et tomme de Priziac bio (12,50 €). Et on salue les prix plancher : comme au bled, on retrouve la simple à l’œuf (3,50 €) et celle au beurre (2,50 €), crêpes salées des vendredis maigres.

Le petit plus ? La qualité des produits et les ingrédients de maboul : 100 % farine de blé noir (IGP Bretagne et bio), même beurre bouton d’or que le superchef Olivier Roellinger, glace au sarrasin chantournée maison et sélection de bières artisanales Philomenn.