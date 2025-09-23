Paris

Inscrivez-vous
Recherche

Paris

Actualités

adidas fête le Ballon d’Or d'Ousmane Dembélé avec une collection exclusive

Franchement, elles sont trop belles.

Écrit par
Smael Bouaici
Adidas F50
Adidas
Publicité

C’était bien anticipé : peu après avoir soulevé le Ballon d’Or 2025 au théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé a reçu un petit cadeau lui aussi doré de la part de son sponsor adidas, qui lui a imaginé deux paires de chaussures taillées sur mesure : une F50 pour courir sur le gazon et une Megaride pour chiller dans le jardin.

Des modèles collectors vraiment (vraiment) stylés, couleur bleu foncé/doré avec le nom du joueur sur l’avant, et le logo du Ballon d’Or incrusté au talon. Produites à une dizaine d’exemplaires seulement, les chaussures sont réservées à Ousmane Dembélé et ses meilleurs potes – le seum, mais on les retrouvera peut-être un jour sur Vinted.

Pour vous et pour nous, rendez-vous à la boutique adidas des Champs-Élysées, qui fête le joueur du PSG en grande pompe jusqu’au 28 septembre, avec le Ballon d’Or 2025 exposé en vitrine ! Et si vous êtes archifan de Dembelé, vous pourrez trouver un t-shirt en édition limitée dédié à cette victoire. 

Quand ? jusqu'au 28 septembre.
Où ? 88 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e.

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.