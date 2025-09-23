adidas fête le Ballon d’Or d'Ousmane Dembélé avec une collection exclusive

C’était bien anticipé : peu après avoir soulevé le Ballon d’Or 2025 au théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé a reçu un petit cadeau lui aussi doré de la part de son sponsor adidas, qui lui a imaginé deux paires de chaussures taillées sur mesure : une F50 pour courir sur le gazon et une Megaride pour chiller dans le jardin.

Des modèles collectors vraiment (vraiment) stylés, couleur bleu foncé/doré avec le nom du joueur sur l’avant, et le logo du Ballon d’Or incrusté au talon. Produites à une dizaine d’exemplaires seulement, les chaussures sont réservées à Ousmane Dembélé et ses meilleurs potes – le seum, mais on les retrouvera peut-être un jour sur Vinted.

Pour vous et pour nous, rendez-vous à la boutique adidas des Champs-Élysées, qui fête le joueur du PSG en grande pompe jusqu’au 28 septembre, avec le Ballon d’Or 2025 exposé en vitrine ! Et si vous êtes archifan de Dembelé, vous pourrez trouver un t-shirt en édition limitée dédié à cette victoire.

Quand ? jusqu'au 28 septembre.

Où ? 88 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e.