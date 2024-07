Air, Phoenix et Etienne de Crécy en concert gratuit sur le toit de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

Embarquement direct en classe business pour cet événement ! Au milieu du barouf des préparatifs des Jeux olympiques (c’est dans trois semaines), voilà un plan qui truste immédiatement les cimes du tableau des médailles. Jugez donc : le 17 juillet, un concert va avoir lieu sur le toit du Terminal 1 de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle – le trop beau avec son style Art déco ! Et pour ce lieu hors normes, les orgas – Aéroports de Paris, le tourneur Super, Amazon et la Blogothèque – ont programmé une affiche en or massif qui aligne les icônes de la French Touch.

Terminal Air

Dans le sillage de leur passage à la Philharmonie pour les 25 ans de Moon Safari – leur séminale et singulière expérience musicale tendance pop synthétique piquée d’électronique et de voix vocodorisées à l’extrême –, le duo Air fera un détour par CDG pour faire planer les 2 000 passagers. Leurs co-copilotes du soir ? Le groupe Phoenix, héraut du rock des années 2000, dont le dernier album Alpha Zulu est sorti il y a deux ans, ainsi qu’une triplette de DJ made in French Touch première génération composée d’Etienne de Crécy, de Benjamin Diamond et d’Alan Braxe – tous deux membres du groupe Stardust, derrière le hit “Sounds Better With You” avec Bangalter. Derniers noms sur la carte d’embarquement : les DJ Izzy Lindqwister et Inès Mélia.

Reste la question qui vous taraude toutes et tous : comment on fait pour y aller ? Ce mercredi 3 juillet, à 11h, vous déboulez sur ce lien du site Dice en priant tous les cieux de vous aider à choper l’un des billets. Et si vous restez à la porte du terminal, vous aurez droit à un petit lot de consolation avec une diffusion des passages d’Air, Phoenix et De Crécy sur le Twitch d’Amazon Music. Atterrissage réussi, applaudissements.

Quand ? mercredi 17 juillet 2024, à partir de 18h30.

Où ? aéroport CDG-Charles de Gaulle, 95700 Roissy-en-France.

Combien ? gratuit.