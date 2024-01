Le groupe AIR en concert à la Philharmonie pour l’anniversaire de Moon Safari !

Attention, c'est du lourd. Le 24 juin, Days OFF, le festival pop de la Philharmonie, annonce un concert exceptionnel du duo Air. Cette année, pour la première fois de l’histoire de la boîte à rythmes, Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel vont jouer en concert l’intégralité de Moon Safari, leur séminal premier album sorti en 1998.

Pas vus ensemble sur scène depuis dix ans, la duo va donc s’atteler à refaire planer leur Moon Safari en live. Considéré comme une pierre angulaire de la French Touch, ce disque, classe comme un contrôle en porte-manteau, définissait les contours d’une contrée musicale singulière, tendance pop synthétique, piquée d’électronique et de voix vocodorisées à l’extrême. Tout ça en réussissant à caler un petit tube, Sexy Boy, sans l’air de trop y toucher. Ça se sent que les deux Versaillais se sont butés à Kraftwerk, Roxy Music, mais aussi à la pop des sixties et aux musiques de film – d’ailleurs, ils ont ensuite enchaîné avec la bande originale de Virgin Suicides de Sofia Coppola. Y'a pas à dire, la perspective d’entendre les neuf titres de l’album dans la grande salle Pierre Boulez fout un peu les poils. Days Off On Air.

Quand ? Lundi 24 juin 2024, à 20h

Où ? Philharmonie, 221 avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Combien ? Billetterie à venir.