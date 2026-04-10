Alain Ducasse pointe sa ganache dans le monde du macaron

Ingrédients sélectionnés avec soin, colorants bannis et sucre réduit… des gourmandises qui restent fidèle à la naturalité portée par le chef multiétoilé

Les comptoirs à Tasty Crousty peuvent souffler, il semblerait qu’Alain Ducasse ne compte pas les concurrencer (pour le moment). En attendant, l’ogre monégasque attaque un nouveau marché, celui du macaron, et ça risque de faire mal !

Sous la surveillance de Marcelo Mabilia, déjà chef de production de la Manufacture de Glace, huit déclinaisons vont sortir des ateliers pour être proposées dans vingt boutiques AD. Noisette, café, chocolat, fruit de la passion, citron, pistache, vanille et framboise… Rien d’extravagant, plutôt du classique mais du solide.

Comme dans les manufactures de chocolat, de café, de biscuit ou de glaces, les recettes sont allégées et repensées autour d’un approvisionnement scrupuleux : noisette du Latium, vanille d’Ouganda, pistache de Sicile, cacao torréfié sur place… Le sucre (de canne et bio) se retrouve réduit de 40%, les colorants, le lactose et le gluten bannis pour des macarons où rien ne vient se mettre en travers du goût. Infatigable conservateur des savoir-faire, Alain Ducasse aime trouver le meilleur outil pour travailler. Après la Rolls des broyeurs de cacao, il se paye ainsi une meule de granit identique à celle de Gaston Lenôtre pour écraser les noisettes ! Comptez 20€ l’expérience gustative de 6 macarons.

Quand ? A partir du 15 avril