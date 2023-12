Alerte fromage ! Le meilleur plan fondue de l’hiver se cache dans la cour de cet hôtel du 10e

La tendance hivernale des chalets à fondue dans les cours d’hôtel semblait jusque-là confinée aux palaces (au Plaza Athénée ou au Park Hyatt Vendôme par exemple). Heureusement pour ceux qui ne veulent pas dissoudre leur PEL dans un caquelon, l'hôtel Le Grand Quartier propose une solution plus accessible cet hiver avec Station Babines, un mini-village de quatre cabanons disséminés dans sa cour de 300 m2.

Dans les chalets, une déco 100 % savoyarde – fourrures synthétiques, nappes Vichy, coucou chiné… – et des tables d’hôtes pour huit. Sur les tables, des caquelons, et dans les caquelons, des traidionnelles fondues suisses « moitié-moitié » à partir de gruyère et vacherin fribourgeois AOP réalisées par Théophane Eymard (ex-Gare au Gorille), chef du restaurant Babines. Le prix ? 25 € par personne en version nature et jusqu’à 38 € pour la recette à la truffe. Moins reuch que sur les pistes de Serres-Che ! Sauf que là, le pain vient de chez Mamiche, et les vins bios de Savoie et du Jura sont sélectionnés par le sommelier Nicolas Rebut, (passé par le Meurice). Bref, tout pour filer un parfait amour d’hiver avec du fromage fondu !

Où ? hôtel Le Grand Quartier 15, rue de Nancy Paris 10e.

Quand ? du mardi au samedi jusqu’en mars 2024 de 19h30 à 23h30.

Réservation en ligne