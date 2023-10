Fromage fondu et patins à glace, le Plaza Athénée passe en mode hiver

Le jour qui dure 25 minutes, le mercure qui ne dépasse pas 3 °C et les cadeaux de Noël qui ne tombent pas du ciel… L’hiver ne se montre pas toujours tendre avec le moral. Heureusement, le Plaza Athénée profite de la saison pour la jouer savoyarde de vivre et distiller un peu de glamour à la grisaille hivernale.

Dans la cour du palace, transformée en parenthèse mégevanne, on trouve un cosy chalet tout en pin, couvertures en (fausse) fourrure et guirlandes de loupiotes. Et dans le chalet, on trouve une table d’hôtes pour une vingtaine de convives. Et dans les convives, on trouve quoi ? Une des fondues savoyardes d’exception concoctées par le chef Jean Imbert : nature, aux cèpes, à la truffe ou, nouveauté de cette année, au champagne. Elles s’accompagnent de charcuteries triées sur le volet. En dessert, les chefs pâtissiers de l’hôtel, Angelo Musa et Elisabeth Hot, propose une déclinaison du célèbre mont-blanc. Côté calories, vous êtes calé.



Une patinoire privée pour briser la glace



© Boby

Avant l’orgie de fromage fondu, il sera possible de chausser des patins ! En effet, le dîner s’accompagne de l’accès exclusif à une patinoire éphémère installée devant le chalet ! Le reste du temps, elle est réservée aux clients de l’hôtel. Prix de cette parenthèse hivernale : 200 € par tête sans les boissons mais avec une coupette apéritive. Soit nettement moins qu’une remontée de piste en hélicoptère à Gstaad.

Quand ? du jeudi 23 novembre 2023 au samedi 20 janvier 2024, du mercredi au dimanche.

Où ? au Plaza Athénée, 25 avenue Montaigne, Paris 8e.

Réservation ici.