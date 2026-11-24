Après six années d’attente depuis la sortie de Don Dada Mixtape Vol. 1, ponctuées de quelques feats triés sur le volet, le rappeur Alpha Wann a fait lundi son retour avec le morceau « Plan B ».

Le revoici ! Après six années d’attente depuis la sortie de Don Dada Mixtape Vol. 1, ponctuées de quelques feats triés sur le volet, le rappeur Alpha Wann a fait lundi son retour avec le morceau « Plan B ». Dans le clip réalisé par Scotty Simper, le rappeur, médaille Fields des multisyllabiques originaire du quartier de Pernety-Plaisance, fait du Nord-Est parisien son décor principal.

Paris gagnant

Au départ, on repère le gymnase Jules-Ladoumègue, beauté brutaliste des années 1970 crayonnée par l’archi Jean Peccoux. C’est là que le rappeur a installé son nouveau home studio entièrement designé par Hall Haus, carré magique francilien du design contemporain, qui fait magistralement infuser les cultures urbaines. Les baffles spécialement designées côtoient les pièces déjà cultes du studio : leur chaise DKR entrée au Mobilier National, leur Olympic Bench ou des éléments de leur sofa Haus Dari.

De Ladoumègue, on se balade dans le Nord-Est parisien, que fait défiler Scotty Simper derrière le rappeur marchant sur un tapis roulant. On le voit longer le canal de l’Ourcq, traverser le parc de la Villette, puis Stalingrad devant la fresque de l’équipe de France de basket du graffeur Le Long, avant de passer au pied de la station La Chapelle, boulevard Barbès, et s’attabler chez WuKong The Grand Master, ce bar à cocktails/resto de dim sum inspiré de l’œuvre de Wong Kar-wai. Une fois sa commande récupérée, retour au gymnase pour grailler son plat de nouilles, avant de cracher le feu sur une nouvelle prod.

Clairement un Paris gagnant pour ce clip et peut-être l’annonce d’un projet à venir, le 11 décembre prochain, comme l’annonce l’horloge affichant 11:12 au début du clip ? Et que faire de cette phase, « Ils font que des chansons d’été, deuxième opus libère le froid », écho à son morceau « Michael Owen » sorti en loucedé début novembre sur la chaîne MOTA TV, dans lequel il disait : « Don Dada dans les ventes, bientôt l'pack de Noël/Deux zéro vingt-six, Alpha braque le monde » ?