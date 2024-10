Annonce biblique : le rappeur Tyler, the Creator sera en concert à Paris en 2025

Alléluia, l’un des prophètes du rap américain est de retour en ville ! Alors que son (très) attendu nouvel album Chromakopia est annoncé pour le lundi 28 octobre, on vient tout juste d’apprendre que Tyler, the Creator sera de passage sur la capitale le 27 avril 2025 le temps d’un concert à l’Accor Arena.

Habitué aux scénographies sculpturales – cette reproduction de Monument Valley vue cette année ! –, le Californien devrait cette fois-ci déplier une ambiance made in Chromakopia, dont on a pu se faire une idée à travers les deux premiers extraits, « St. Chroma », tonitruant morceau de 1 minute 25 entre marche militaire, chœur et explosion finale oppenheimesque, et « Noid », qui mixe un riff à la Black Sabbath,un sample d’un groupe zambien des années 1970, des kicks qui percutent et un caméo de la mère de Tyler ! Faites vos prières pour espérer choper une place, le 31 octobre à 10h, pour assister à la messe.

Quand ? le 27 avril 2025. Ouverture de la billetterie le 31 octobre 2025, à 10h.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.