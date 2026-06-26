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En raison de la canicule, Solidays et la Marche des Fiertés n’auront pas lieu cette année

Et ce « malgré les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leurs capacités internes de premiers secours ».

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Paris Pride
Photograph: Wikimedia Commons / Jeanne Menjoulet | Pendant une édition de la Marche des Fiertés
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Solidays et la Marche des Fiertés n’auront pas lieu cette année. Dans un communiqué publié ce matin, la Préfecture de Police de Paris a sommé les organisateurs des deux événements d’annuler leurs éditions 2026 prévues ce week-end, et ce « malgré les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leurs capacités internes de premiers secours ».

Les raisons invoquées par la préfecture ? « L’affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces événements va créer un risque élevé de sursollicitation d’un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites. » Et si les orgas n’annulent pas d’eux-mêmes ? Le Préfet les interdira. Courage aux équipes et, quoi qu’il arrive, on sera là l’an prochain.

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