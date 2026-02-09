Solidays balance 23 noms (dont des pépites) pour enrichir la prog de sa 28e édition

Une nouvelle salve qui brasse les générations, les genres et les niveaux de notoriété.

Solidays Saison 28. Épisode 3. Après avoir déjà dévoilé une dizaine de noms, dont Orelsan, Gims ou Ino Casablanca, le festival militant vient tout juste d’annoncer les matricules de 23 nouveaux artistes qui gambaderont sur l’Hippodrome de Longchamp du 26 au 28 juin.

Brassage des générations, genres et niveaux de notoriété

Une nouvelle salve qui brasse les générations, les genres et les niveaux de notoriété. Par exemple, côté rap, on croisera autant les grosses têtes locales Josman, Guy2Bezbar et Vald – dans son supersonique format électronique, bras à la portière sur la file de gauche, avec Vladimir Cauchemar et Todiefor – que les plus jeunes noms Jolagreen23, 2L et Eve La Marka, toutes deux vues dans la dernière saison de « Nouvelle École ».

Les adeptes des fréquences électroniques trouveront également leur compte avec la venue des stars Nina Kraviz, Amélie Lens, I Hate Models ou de l’habituée des très estimés raouts Raw Roüge. Le reste de la brochure laisse voir d’autres noms intrigants comme Iliona, Naïka et sa pop hybridée de sonorités du monde entier, ou l’explosif duo afro-électro-rock franco-congolais Tshegue. Solidays, 28e du nom, en piste !

Quand ? Du 26 au 28 juin 2026

Où ? Hippodrome de Longchamp, 2, route des Tribunes, Paris 16e.

Combien ? À partir de 35 € (billetterie ici)