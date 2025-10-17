Après la Guerre des restos, c’est la revanche à l’italienne pour le trio de Top Chef

En mai 2025, lors de la célèbre épreuve de la guerre des restos de Top Chef, l’équipe de Quentin Mauro, Charles Neyers (le Boréal) et Charlie Anne s’inclinait en finale face à l’expérience de la triplette Matthias Marc, Mallory Gabsi et Norbert Tarayre. Mais l’heure de la revanche a sonné ! Le trio perdant va en effet ressusciter son concept de speakeasy à l’italienne qui avait tant séduit le jury. Baptisée La Planque, cette adresse éphémère installée dans le 11e se présente d’abord comme une épicerie transalpine avant de révéler, derrière une lourde tenture, une table ambiance Parrain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MAURO (@quentinmaur0)



Au menu, on va retrouver les plats préparés lors de l’épreuve (et qui n’avaient pas qu’emballé les foules…) : trompe-l’œil de cacio e pepe aux linguines de bouillon ; carré de veau façon milanaise et affogato avec une clivante glace au guanciale. Tarif pour le tout : 90 €, auxquels s'ajoutent 35€ d'accord avec des cocktails à l’Italicus, partenaire de l’opération. Cela ressemble à une proposition que vous ne pouvez pas refuser ? Alors foncez, car La Planque ne sera ouverte que trois soirs (avec trois services par soir).

Quand ? Du jeudi 23 au samedi 25 de 18h30 à 22h30

Où ? 5 rue Saint Sabin, Paris 11e

Réservation ici