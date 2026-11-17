Le terrible incendie qui a ravagé le marché des Enfants-Rouges en octobre 2026 a mis plusieurs de nos cantines préférées au chômage technique, comme Les Enfants du Marché de Michael Grosman (élu « meilleur taulier » aux Time Out Awards 2023), qui a dû quitter son comptoir. Heureusement, ils peuvent compter sur les amis de l’hôtel Grand Amour, qui leur confie les clés du Book Bar tous les dimanches de l’hiver jusqu’au printemps.

A partir du 29 novembre, Michael Grosman, le chef Kenta Tomodo et toute l’équipe des Enfants du Marché prennent leurs quartiers dans le grand salon cosy derrière le restaurant du Grand Amour. L’occasion, en attendant la suite (Michael Grosman nous expliquait vouloir racheter un restaurant prochainement), de faire vivre l’esprit du bar à vin emblématique dans un lieu qui lui ressemble, et de réunir la communauté d’amateurs de vins vivants parisiens, qui doivent se sentir un peu orphelins.

La programmation s’annonce aussi libre que les vins, avec une cuisine ouverte de 12h à 18h, une épicerie fine avec une belle sélection de La Cave des Enfants du Marché, et de la musique bien sûr, entre les playlists maison et les DJ sets des copains de 15h à 20h.

Quand ? tous les dimanches, à partir de midi, du 29 novembre jusqu’au printemps 2027.

Où ? Book Bar, Hôtel Grand Amour, 18 rue de la Fidélité, Paris 10e.

Combien ? entrée libre.