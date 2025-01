Sortie de terre au nord-est de Paris, au coeur du parc de la Villette, en 1985, il y a 40 ans tout rond, notre drôle de sphère préférée s’est (enfin) remise à tourner. Façon de parler. Vu de l’extérieur, le globe tout en miroirs d’Adrien Fainsilber (36 m de diamètre, soit l’équivalent d’un immeuble de 12 étages, et 6433 triangles en acier inoxydable poli) n’a pas bougé. Mais à l’intérieur, son écran hémisphérique – 1 000 m2, parmi les plus grands du monde à l'époque – profite désormais d’un tout nouveau projecteur IMAX Laser 4K pouvant se targuer d’une qualité d’image nettement supérieure à son prédécesseur. La qualité du son aussi a évolué vers l’IMAX 6.0.

Il aura fallu six ans à la team Pathé (nouvel acquéreur de ce ciné bien roulé) pour terminer le projet. Alors certes, c’est pas Las Vegas, mais ça valait le coup d’attendre, car l’expérience est unique en France. Ce qui lui vaut d’être rangée dans la catégorie premium des salles du groupe, avec un billet (en plein tarif) à 25 € pour les films de fiction, et 13 € pour les documentaires. Pro tip : lancement oblige, Pathé paye son happy hour avec une place offerte pour chaque place achetée.

Une Géode bien géo

Et on mate quoi en 4K ? Au programme en ce mois de janvier, des titres plutôt très géo(de)-friendly. N’oublions pas qu’on est ici à la Cité des Sciences et de l’Industrie. Quatre films sont projetés ces jours-ci : trois documentaires scientifiques et animaliers (Les Baleines bleues, T.REX, Super Human Body), et le film d’animation événement Mufasa : Le Roi Lion, préquel du célèbre dessin animé des studios Disney. Les docus bénéficient de plusieurs séances en journée, et le long-métrage d’une séance unique en soirée.

Où ? La Géode, 26 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e

Combien ? 25 € (fiction) / 13 € (documentaire) en plein tarif - en ce moment, une place achetée = une place offerte