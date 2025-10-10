Art Basel : les installations artistiques gratuites à voir absolument dans Paris

Grenouille gonflable, objets trouvés et sculptures de toutes sortes : tour d’horizon des installations les plus marquantes de ce millésime 2025

C’est tous les ans le même manège. En parallèle de la foire qui réunira du 24 au 26 octobre le gratin de l’art contemporain sous la verrière du Grand Palais, Art Basel (anciennement la FIAC) fait essaimer dans les rues, places et institutions culturelles de la capitale une nuée d’œuvres d’art, pour la plupart monumentales. Grenouille gonflable, objets trouvés et sculptures de toutes sortes : tour d’horizon des installations les plus marquantes de ce millésime 2025 à visiter gratuitement.

Kermit the Frog d'Alex Da Corte, sur la place Vendôme

Dans le cadre du hors-les-murs d’Art Basel, une immense installation gonflable de 20 mètres de long, 5 mètres de haut et 7 de large, en forme de grenouille à plat ventre trônera sur la place Vendôme du 20 au 26 octobre. À la pompe de ce croassant geste artistique intitulé Kermit the Frog, on trouve l’artiste vénézuélo-américain Alex Da Corte, connu pour ses œuvres entremêlant surréalisme, couleurs pop et imaginaire collectif. Avec cette œuvre batracienne vert fluo au regard dépité, Alex Da Corte revigore et raille un épisode survenu le 28 novembre 1991 à New York, devenu depuis un révélateur et un emblème des angoisses de la société américaine. Ce jour-là, en pleine parade de Thanksgiving organisée par la chaîne de magasins Macy’s, un ballon représentant Kermit la grenouille s’était accroché à un lampadaire, flinguant l’ambiance au fur et à mesure que le ballon se dégonflait et se retrouvait à l’horizontale. Make America frog again.

Quand ? Du 22 au 26 octobre 2025.

Où ? Place Vendôme, Paris 1er

©️ Installation view of Alex Da Corte’s performance ‘Kermit The Frog, Even, Fridericianum, Kassel’, 2024. Courtesy of the artist and Fridericianum, Kassel. Photo : Nicolas Wefers

The Innocent d’Ugo Rondinone, sur le parvis de l’Institut de France



Trois ans après avoir investi le Petit Palais avec ses structures volantes en cire bleutée, l’artiste suisse Ugo Rondinone revient faire une escale parisienne pour Art Basel. Du 17 au 28 octobre, l’un des blazes les plus cotés de l’art helvétique installera sur le parvis de l’Institut de France The Innocent, une sculpture de 4 mètres de haut formée de cinq blocs de roche bleue aux faux airs de fétiche millénaire. Un Innocent qui trouve sa filiation dans la série Stone Figures commencée en 2013, et dont les Parisiens avaient pu apercevoir un quintet pendant la FIAC Hors les Murs sur la place Vendôme en 2016.

Quand ? du 17 au 28 octobre 2025.

Où ? parvis de l’Institut de France, 23 Quai de Conti, Paris 6e

© Ugo Rondinone

30 Blizzards d’Helen Marten, au palais d’Iéna

A elle seule, la visite du palais d’Iéna vaut le détour. Mais quand les sculpturaux volumes bétonnés d’Auguste Perret sont investis par l’œuvre polymorphe 30 Blizzards de l’artiste britannique Helen Marten, ça prend encore une autre dimension. Questionnant le passage du temps et l’expérience du féminin, 30 Blizzards sera structurée autour de cinq grandes sculptures et de vidéos façonnées pour l’occasion, lesquelles seront traversées par une perf chorégraphiée par le metteur en scène Fabio Cherstich et sonorisée par Béatrice Dillon.

Quand ? du 22 au 26 octobre 2025.

Où ? 9 place d’Iéna, Paris 16e.

Le programme collectif de l’Avenue Winston

Pour celles et ceux qui ont envie d’humer l’air du Grand Palais sans débourser un sou, l’avenue Winston se transformera encore en piste aux étoiles artistiques. L’avenue, jointure entre les Petit et Grand Palais, hébergera sept créations d’artistes venus du monde entier. Sur le bail de la coloc' du cru, on repère le bronze Usagi Greeting (440) de l’artiste Leiko Ikemura, du nom de cette figure à tête humaine et aux oreilles de lapin ; les structures en béton du duo de designers belges Muller Van Severen ; la sculpture faite d’enchevêtrements d’aluminium de l’Américaine Arlene Shechet ; ou encore la figure mythologique Atlas, adoucie en bronze sous les mains de l’artiste tchèque Vojtěch Kovařík.

Quand ? Du 21 au 26 octobre 2025.

Où ? Avenue Winston, Paris 8ᵉ.

Harry Nuriev, Objets trouvés, 2025, à la Chapelle des Petits-Augustins des Beaux-Arts de Paris



À côté des démesurées sculptures de ses conscrits, l’artiste Harry Nuriev amène, avec son installation Objets trouvés, une dimension humaine et participative particulièrement estimable. Dans la chapelle des Beaux-Arts, Harry Nuriev alignera de petits cartons dans lesquels les visiteuses et visiteurs seront invités à déposer un objet, tout en en prenant un autre. Chaque troc sera labellisé comme œuvre d’art et noté dans un bottin des Pages Jaunes ; la création de l’œuvre devenant indissociable de l’acte de mise en commun des visiteurs.

Quand ? Du 21 au 26 octobre 2025.

Où ? Chapelle des Petits-Augustins, 14 rue Bonaparte, Paris 6ᵉ.