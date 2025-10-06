Paris

Une grenouille gonflable vert fluo de 20 mètres de long s’apprête à atterrir sur la place Vendôme

À la pompe de ce croassant geste artistique intitulé « Kermit the Frog », on trouve l’artiste vénézuélo-américain Alex Da Corte.

©️ Installation view of Alex Da Corte’s performance ‘Kermit The Frog, Even, Fridericianum, Kassel’, 2024. Courtesy of the artist and Fridericianum, Kassel. Photo : Nicolas Wefers
Crazy Frog sur la place Vendôme ! Dans le cadre du hors-les-murs d’Art Basel, une immense installation gonflable de 20 mètres de long, 5 mètres de haut et 7 de large, en forme de grenouille à plat ventre trônera sur la place Vendôme du 20 au 26 octobre.

Surréalisme, couleurs pop et imaginaire collectif

À la pompe de ce croassant geste artistique intitulé « Kermit the Frog », on trouve l’artiste vénézuélo-américain Alex Da Corte, connu pour ses œuvres entremêlant surréalisme, couleurs pop et imaginaire collectif. Avec cette œuvre batracienne vert fluo au regard dépité, Alex Da Corte revigore et raille un épisode survenu le 28 novembre 1991 à New York, devenu depuis un révélateur et un emblème des angoisses de la société américaine.

Ce jour-là, en pleine parade de Thanksgiving organisée par la chaîne de magasins Macy’s, un ballon représentant Kermit la grenouille s’était accroché à un lampadaire, flinguant l’ambiance au fur et à mesure que le ballon se dégonflait et se retrouvait à l’horizontale. Make America frog again.

Quand ? Du 22 au 26 octobre 2025.
Où ? Place Vendôme, Paris 1er
Combien ? Accès libre.

