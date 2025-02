Art Paris 2025 : notre foire d'art moderne et contemporain préférée reprend ses quartiers au Grand Palais

Souriez, le printemps de l’art pointe le bout de son nez. D’ici quelques semaines, les verrières du Grand Palais – qu’on espère gorgées de soleil – mettront en lumière le meilleur de l’art moderne et contemporain, de France et du monde entier. Du 3 au 6 avril, la foire Art Paris fait son retour dans la nef avec une programmation centrée, entre autres réjouissances, autour de la peinture figurative. Inès Longevial, Dhewadi Hadjab, Jean Hélion… Certains de nos artistes préférés d’hier et d’aujourd'hui seront exposés au gré des quelque 170 galeries qui ont prévu de s’y installer. Mais la foire étant orientée sur la découverte, on y va surtout pour se mettre au fait de la nouveauté.

Qui voir à la foire Art Paris ?

Sur notre radar(t) : le solo show du jeune artiste singapourien Israfil Ridhwan (Cuturi Gallery), qui peint magnifiquement de beaux jeunes hommes aux prises avec l’ennui. Mais aussi les drôles de cow-boys et autres apparitions mystiques de Yoann Estevenin (galerie La Peau de l’Ours), lui aussi en solo show dans la section Promesses dédiée à la jeune création du monde entier. Dans la section consacrée à la peinture figurative française, on sait déjà qu’on s’attardera sur les œuvres de la jeune artiste franco-congolaise Maty Biayenda (parmi les 10 Parisien.ne.s qui font bouger l'art selon nous), et celles de Thomas Lévy-Lasne, découvert l’an dernier à la galerie Les Filles du Calvaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Israfil (@issrafill)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maty Biayenda (@bbiayenda)

Où ? Grand Palais, 7 avenue Winston-Churchill, Paris 8e.

Quand ? du 3 au 6 avril 2025.

Combien ? à partir de 30 € sur billetterie, et sur invitation pour les professionnels du secteur.