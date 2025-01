Les 10 jeunes parisiens qui font bouger l’art à Paris

Artistes, galeristes ou commissaires-priseurs, le monde de l’art est dynamisé par l’arrivée d’une nouvelle génération dont la façon de travailler s’adapte aux enjeux et aux modes de communication d’aujourd’hui. Sur les réseaux ou IRL, voici une liste de 10 jeunes personnalités qui font bouger l’art à Paname et qu’on vous conseille de suivre de près !

Chloë Collin, commissaire-priseuse - 29 ans

Star des réseaux sociaux, Chloë Collin – aka @lasaintglinglin – dévoile les coulisses de son métier de commissaire-priseuse sur ses comptes Instagram et TikTok, où elle cumule plus de 42k abonnés. Passée chez Fauve et Pierre Bergé, cette mordue de street art a récemment lancé sa propre maison de vente, Saint Auction, où elle continue de taper son marteau rose pour vendre des pièces de graffitis, de la photographie, de la peinture et toutes sortes de petits objets insolites.

(c) Chloë Collin

Tristan Paprocki, galeriste - 31 ans

Aux côtés de Guido Romero Pierini, Tristan Paprocki a installé sa galerie "Romero Paprocki" dans un magnifique espace vitré du Marais en 2022. Très vite, l’établissement s’est fait une réputation dans le petit monde de l’art grâce à une curation ultra-contemporaine misant sur l'émergence et la qualité des artistes présentés. Preuve de leur ascension fulgurante, le galeriste de 31 ans et son compère enchaînent depuis deux ans les foires internationales pour promouvoir la jeune création made in France à l’étranger.

Tristan Paprocki

Tarek Lakhrissi, artiste - 32 ans

A la fois artiste plastique et poète, Tarek Lakhrissi est le nouveau chouchou de l’art. Explorant les domaines de l'installation, de la performance, du film, du texte et de la sculpture, le jeune homme de 32 ans a déjà séduit de nombreuses institutions, du Palais de Tokyo à Lafayette Anticipations (où ses travaux ont été présentés) en passant par le prestigieux prix de la Fondation Pernod Ricard 2022 et le programme de mentorat Reiffers Art Initiatives, qu’il a récemment intégré en tant que jeune talent.

(c) Tarek Lakhrissi

Marie-Odile Falais, créatrice de contenus - 32 ans

Sous le pseudo @imagine_moi, Marie-Odile Falais dissèque la programmation des institutions parisiennes avec soin et esprit critique. Plutôt que de se contenter de dire qu’une expo est cool dans un post sponsorisé, cette passionnée d’histoire de l’art replace les œuvres et les institutions dans leurs contextes historiques et politiques, sans jamais prendre de pincettes. Un discours rafraîchissant sur les réseaux sociaux – si lisses quand il s’agit de parler d’art –, qui s’essaie également à l’analyse de création la plus contemporaine qui soit, l’art numérique et les NFT, que Marie-Odile collectionne.

(c) Marie-Odile Falais

Park Chae Dalle, artiste - 27 ans

Née à Paris de parents coréens, Park Chae Dalle est retournée grandir avec sa famille sur leur terre d’origine avant de revenir en Île-de-France pour ses études, qu’elle finit avec les félicitations du jury de l’Ecole des Beaux-Arts de Cergy en 2020. Depuis, l’artiste textile n’a pas arrêté : expo au Palais de Tokyo, participation à la Biennale Jeune Création (où elle remporte les prix Le 6B et La Richardière) ou encore fondation, en 2022, du collectif Nest aux côtés de sa sœur jumelle Park Chae Biole et de l’artiste Constance de Raucourt. Ensemble, elles proposent des séries d’expositions, lectures, performances et installations pour mettre en lumière la jeune création.

(c) Constance de Raucourt, Courtesy Galerie Anne-Laure Buffard

Camille Pouyfaucon, galeriste - 30 ans

Passée par la 193 Gallery, Camille Pouyfaucon a rapidement ouvert son propre lieu rive gauche pour donner une tribune aux créateurs émergents français et internationaux. Développé comme un incubateur de jeunes talents plus que comme une galerie traditionnelle, cet espace accompagne les artistes de leur début de carrière jusqu’aux cimaises des plus grandes foires internationales. Culottée, Camille ? Ambitieuse surtout, et convaincue que pour avancer, il est nécessaire de donner de la visibilité aux artistes de demain.

Maty Biayenda, artiste - 26 ans

Diplômée de l’École nationale des Arts décoratifs de Paris, Maty Biayenda est une digne héritière des artistes post-modernes et s’attèle à mettre en lumière le corps noir dans son travail, trop longtemps absent des corpus de l’histoire de l’art. Explorant les thématiques de l’oppression des femmes et personnes transgenres noires et du fétichisme, l’artiste a déjà exposé à la Biennale de Dakar, au Palais de Tokyo ou lors des Rencontres d’Arles, où elle a présenté des œuvres multiples, picturales ou textiles, toujours saisissantes.

(c) Léa Ceheivi

Manolo Vosse, antiquaire - 24 ans

Petit-fils d'un grand sellier et fils d'un facteur d'arcs de chasse, Manolo Vosse baigne dans l’amour de l’artisanat depuis le berceau. Un environnement familial qui a poussé le jeune homme à s’installer aux puces de Saint-Ouen pour ouvrir sa première boutique dans le prestigieux marché Paul-Bert, la galerie Kopek. On y trouve quoi ? Des sculptures du peuple Abron en Côte d’Ivoire, une veste noragi japonaise datant du début du siècle dernier, des sculptures austro-hongroises du XIV-XVe siècle… Une véritable caverne d’Ali Baba qui se découvre aussi sur le compte Instagram de Manolo (@galeriekopek), où ce passionné d’histoire documente ses dernières trouvailles.

Jean-Baptiste Delorme, conservateur - 33 ans

Il est l’un des plus jeunes conservateurs de France. Diplômé de l’École du Louvre et de l’Institut national du patrimoine, Jean-Baptiste Delorme prend rapidement ses fonctions au sein du musée Chagall à Nice avant de rentrer sur Paris pour superviser la collection d’arts plastiques 1945-1985 du Centre national d’Arts plastiques pendant trois ans. Après avoir été conservateur et commissaire d’exposition au musée d’Art moderne de Paris durant un an, le jeune homme a récemment quitté la capitale pour la Haute-Vienne pour prendre la direction du musée de Rochechouart. Avec toujours un peu de Paris dans le cœur.

Djabril Boukhenaïssi, artiste - 31 ans

Lauréat du prix Art et Environnement 2023 orchestré par Lee Ufan Arles et Guerlain à Arles, Djabril Boukhenaïssi est ce qu’on appelle une “étoile montante”. Vivant et travaillant entre Paris et le Perche, l’artiste multimédia accueille d’autres créateurs pour leur offrir un espace de travail idyllique. Témoin du désenchantement de sa génération, il fige l’angoisse de la disparition sur différents médiums, de la toile à la gravure en passant par la photographie.