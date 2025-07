Monument historique s’il en est, le Grand Palais, qui a plus d’une histoire à raconter, a entamé une nouvelle page de son épopée suite à d’importants travaux de rénovation avec les JO. Depuis plus d’un siècle, sa nef monumentale sertie de colonnes de porphyre vert met l’art sous cloche tout en encourageant les artistes à sortir des cadres imposés par les institutions en explorant de nouvelles dimensions.

Toute une histoire

Construit en 1900 à l’occasion de l’Exposition universelle, en même temps que le pont Alexandre III, le Grand Palais offre à Paris une entrée monumentale dans le nouveau siècle et marque un tournant dans l’histoire des beaux-arts. Depuis son ouverture, c’est le palais de l’avant-garde, ouvert à la controverse et aux scandales rythmant les fameux Salons d’automne qui s’y tiennent chaque année dès 1905. A partir de 1974, ses immenses verrières deviennent une vitrine internationale de l’art contemporain avec la FIAC (rebaptisée Paris+ par Art Basel en 2022), fine foire du marché de l’art qui attire chaque année en octobre des professionnels du monde entier. Le reste du temps, le palais organise maintes expositions rétrospectives sur des artistes majeurs des beaux-arts (Rodin, Mirò, Toulouse-Lautrec…) mais aussi thématiques (Venise, la Lune), et met en lumière les grands noms de l’art contemporain, en accueillant notamment Monumenta, lancée avec Anselm Kiefer en 2007 et conclue en 2016 avec Huang Yong Ping. Après les travaux, le Grand Palais a rouvert ses portes pour les Jeux olympiques à l’été 2024. La nef a abrité les épreuves d’escrime et de taekwondo, et leurs équivalents aux Jeux paralympiques.

Depuis la réouverture, le lieu a repris sa vie culturelle, enrichie de nouveaux cycles d’événements internationaux touchant de nombreux domaines (arts, mode, sport…). À terme, grâce aux dernières rénovations, les espaces d’expositions élargis compteront de nouveaux aménagements, comme une Galerie des enfants et une artère souterraine qui reliera la nef au Palais de la découverte. Ce nouveau point de contact physique entre Grand Palais et Palais de la découverte se traduira dans la programmation qui fera plus de place aux rapports entre arts et sciences.

Que faire aux alentours ?

Entre la place de la Concorde et les Champs-Elysées, le Grand Palais est un des nombreux bijoux qui habillent les beaux quartiers du 8e arrondissement. Juste en face, le Petit Palais et ses collections permanentes sont un passage obligé (et gratuit !) pour les amoureux des beaux-arts. De l’autre côté de la rive, en traversant le majestueux pont Alexandre III, l’esplanade des Invalides mène tout droit au tombeau de Napoléon, et, juste derrière, au joli musée Rodin avec son chouette jardin. Pour manger dans le coin entre deux expos, consultez notre guide des meilleures adresses du 8e arrondissement !

Et pour profiter de tous les bons plans de la capitale pendant la durée des JO, retrouvez nos guides par arrondissement.

Comment s’y rendre ?

Avec les lignes 1 et 9 du métro (station Franklin D. Roosevelt).