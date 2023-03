Au 104, une expérience multisensorielle pour les 100 ans de Disney

Eh bé, ça va bouger en juin au 104 ! Alors que les clubbeurs profiteront d’une Boiler Room le week-end du 10, un événement Disney se chargera de titiller les nostalgiques du 30 juin au 9 juillet. A l’occasion du centenaire de la firme aux grandes oreilles, le 104 va héberger une expérience immersive, directement tricotée par Disney, mettant en scène tous les personnages et duos mythiques de la franchise.

Les visiteurs seront plongés dans quatre mondes magiques déclinés sur 1 000 mètres carrés. Si vous avez toujours été fan d’Alice et du Chapelier fou, votre visite passera obligatoirement par le Jardin mystérieux, sorte de labyrinthe sous LSD inspiré d’Alice au Pays des merveilles. Plutôt branché plage et cocktails servis dans des noix de coco (ce sera l’été après tout), l’espace sensitif Ohana Bay vous enverra sur une plage hawaïenne façon Lilo et Stitch (planche de surf en option).

Quant aux plus aventureux, direction la jungle du Roi Lion, recréée au sein de l’Oasis orchestrale pour chanter “Hakuna Matata” en dégustant des vers de terre “un peu gluants… mais appétissants !”. L’ultime monde, l’Univers des merveilles, ravira les esthètes des premières heures de Disney, avec une expérience interactive globale consacrée à Mickey et toute sa bande. Ne reste plus qu’à faire votre choix !

Quand ? Du vendredi 30 juin au dimanche 9 juillet 2023. De midi à 22h.

Où ? 5 rue Curial, Paris 19e

Combien ? 21 €