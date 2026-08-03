Au Centquatre, cette grande biennale s’apprête à révéler les jeunes artistes qui feront la création de demain

© Maeva Totolehibe | Maeva Totolehibe, Dans un paysage qui ne me compte pas, installation, 2024

Avis aux jeunes artistes diplômés et à tout bon amateur d’art : la Biennale internationale des jeunes artistes, Art Émergence, est bientôt de retour au Centquatre.

Artagon a toujours une longueur d’avance. L’association, c’est deux lieux de production et d’accompagnement de la création émergente, à Pantin et Marseille, des expositions défricheuses et un nouvel événement phare, Art Émergence, dont la deuxième édition vient d’être annoncée. En 2027, la Biennale internationale des jeunes artistes s’installe au Centquatre du 20 mars au 18 avril. Si vous êtes fraîchement diplômé (en 2025 ou 2026) d’une école de création française, vous pourriez bien faire partie des artistes exposés. À vous de répondre à l’appel à projets avant le 27 septembre prochain.

Expo, performances et ateliers ouverts

Une trentaine de jeunes artistes seront sélectionnés pour présenter leur projet de fin d’études (ou toute autre œuvre de la même ampleur) au Centquatre au printemps prochain. En parallèle de l’exposition, les visiteurs pourront également profiter d’un riche programme de performances et pénétrer dans les ateliers collectifs d’artistes émergents au fil d’un parcours de portes ouvertes.

Les plus pressés d’entre vous pourront étancher leur soif d’art à Marseille dès cet été : l’association inaugure son nouvel espace à Marseille, à deux pas de la Friche la Belle de Mai, les 28 et 29 août. Visites d’ateliers, rencontres avec les artistes de la nouvelle promotion, ventes d’œuvres, performances et DJ set… Vous ne trouverez pas meilleur remède au blues de la rentrée des classes.

Où ? Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e.

Quand ? Du 20 mars au 28 avril 2027.