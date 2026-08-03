Inscrivez-vous
Recherche
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Au Centquatre, cette grande biennale s’apprête à révéler les jeunes artistes qui feront la création de demain

Avis aux jeunes artistes diplômés et à tout bon amateur d’art : la Biennale internationale des jeunes artistes, Art Émergence, est bientôt de retour au Centquatre.

Marine Delcambre
Écrit par
Marine Delcambre
Responsable éditoriale et contenus digitaux
Art Émergence : la biennale de la jeune création est de retour au 104 (et l’appel à projets est lancé)
© Maeva Totolehibe | Maeva Totolehibe, Dans un paysage qui ne me compte pas, installation, 2024
Publicité

Artagon a toujours une longueur d’avance. L’association, c’est deux lieux de production et d’accompagnement de la création émergente, à Pantin et Marseille, des expositions défricheuses et un nouvel événement phare, Art Émergence, dont la deuxième édition vient d’être annoncée. En 2027, la Biennale internationale des jeunes artistes s’installe au Centquatre du 20 mars au 18 avril. Si vous êtes fraîchement diplômé (en 2025 ou 2026) d’une école de création française, vous pourriez bien faire partie des artistes exposés. À vous de répondre à l’appel à projets avant le 27 septembre prochain.

Expo, performances et ateliers ouverts

Une trentaine de jeunes artistes seront sélectionnés pour présenter leur projet de fin d’études (ou toute autre œuvre de la même ampleur) au Centquatre au printemps prochain. En parallèle de l’exposition, les visiteurs pourront également profiter d’un riche programme de performances et pénétrer dans les ateliers collectifs d’artistes émergents au fil d’un parcours de portes ouvertes.

Les plus pressés d’entre vous pourront étancher leur soif d’art à Marseille dès cet été : l’association inaugure son nouvel espace à Marseille, à deux pas de la Friche la Belle de Mai, les 28 et 29 août. Visites d’ateliers, rencontres avec les artistes de la nouvelle promotion, ventes d’œuvres, performances et DJ set… Vous ne trouverez pas meilleur remède au blues de la rentrée des classes.

Où ? Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e.
Quand ? Du 20 mars au 28 avril 2027.

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.