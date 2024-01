Au musée d’Orsay, une impressionnante expo pour fêter les 150 ans de l’impressionnisme

Oubliez l’olympisme, 2024 sera d’abord l’année de l’impressionnisme. Pour fêter les 150 ans du mouvement, le musée d’Orsay (et une trentaine de musées partout en France) revient à l’origine du monde de Monet, Pissarro et Manet. Avec son expo évènement Paris 1874. Inventer l'impressionnisme, le musée (qui abrite la plus importante collection d'œuvres impressionnistes au monde) veut percer le mystère de sa genèse, du 26 avril au 14 juillet 2024. En parallèle, des expos et expériences satellites seront à découvrir absolument.



L’origin story de l’impressionnisme

En 1874, un bastion d’artistes rebelles lève poings et pinceaux pour donner corps à “l’impression” (terme popularisé par la critique en réaction à Impression, soleil levant) et promouvoir un geste pictural jusqu’ici resté marginal. C’est l’époque des salons, où le style est une affaire de respect des codes et de l’institution. Pour leur première exposition, 31 artistes installent 165 toiles dans l’atelier de Nadar, photographe star du XIXe siècle. Parmi eux, Paul Cézanne, Eugène Boudin, Berthe Morisot, Edgar Degas et un certain Claude Monet, qui dévoile ses Coquelicots. A Orsay, une sélection d'œuvres de l’expo inaugurale sera montrée aux côtés de peintures présentées au salon officiel de cette même année 1874.

En immersion dans l’expo fondatrice de 1874

En parallèle, le musée d’Orsay fait le pari de la modernité avec une expérience immersive inédite en réalité virtuelle. Un Soir avec les impressionnistes se propose de faire remonter le visiteur 150 ans en arrière avec un casque VR, pour lui faire vivre la fameuse soirée d’inauguration de la première expo impressionniste au sein de l’atelier de Nadar. Au-delà de la contemplation des œuvres, l’expérience permet d’être témoin de leur réception en vous baladant parmi les peintres, leurs fans et leurs détracteurs. Un vernissage en bonne et due forme, auquel il ne manquera que le champagne.

Giverny est là aussi

Généreux, le musée d’Orsay fait tourner cette année quelque 180 œuvres impressionnistes à 30 institutions à travers la France entière. Parmi elles, le musée de Giverny, qui présentera une expo thématique intitulée L’Impressionnisme et la mer, du 29 mars au 30 juin 2024. Y aura du Boudin, du Monet et du Gauguin, et tout un tas de fenêtres sur des paysages maritimes de Normandie, Bretagne et de la Riviera française.

Où ? musée d’Orsay, esplanade Valéry-Giscard-d'Estaing, Paris 7e.

Quand ? du 26 avril au 14 juillet 2024.

Combien ? 12-16 €.