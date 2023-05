Au Palais Galliera, une nocturne avec DJ set pour visiter l'expo mode '1997'

Si Prince chantait “Tonight I'm gonna party like it's 1999”, le Palais Galliera s’est, lui, figé deux ans plus tôt pour l’expo “1997 : Fashion Big Bang”. Mais toujours en musique ! Car pour la Nuit des musées, les visiteurs pourront bénéficier d’une visite guidée de l’expo sur le DJ set de Cogan, fondateur d’Underscore_808 et membre du label House of Underground, qui a concocté un mix spécial 1997. Pour se régaler un peu plus, une performance des élèves du Cycle spécialisé danse du CRR de Paris rythmera cette soirée d’exception.

Où ? Palais Galliera, 10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, 75116 Paris

Quand ? De 18h à 23h

Combien ? Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles