Au Rosa Bonheur, prenez des cours de reggaeton gratuits avec le collectif Divin0

Au sommet des Buttes-Chaumont, venez apprendre à bouger votre booty ! Samedi 16 novembre, le collectif de reggaeton 2.0 Divin0 déboule au Rosa Bonheur canal historique pour lancer un cycle de cours de danse entièrement gratuits et accessibles à tous les niveaux.

En guise de premier professeur, on retrouvera le chorégraphe Cleve Inward pour des cours centrés sur le reggaeton et le perreo. L’occasion d’apprendre des moves de base et de causer de l’importance culturelle de ces danses apparues à la fin du millénaire sous les méridiens caribéo-latino-américains. De quoi travailler boule et bille !

Complète, la session du 16 novembre sera suivie de deux autres cours : les 11 janvier et 15 mars 2025.

Quand ? samedi 16 novembre 2024, de 16h à 18h.

Où ? Rosa Bonheur Buttes-Chaumont, 2 avenue de la Cascade, Paris 19e.

Combien ? gratuit (sur réservation par mail ou MP).