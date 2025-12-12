Comme à chaque carrefour de l’année, c’est l’occasion de passer en revue tout ce qui s’apprête à changer dans le paysage des transports franciliens.

Le poste d’aiguillage calendaire s’apprête à faire le changement pour 2026 ! Et comme à chaque carrefour d’année, c’est l’occasion de lister tout ce qui est amené à changer dans le paysage des transports franciliens. Les annonces marquantes ? Une augmentation du prix des titres de transport, de nouvelles rames et des travaux en pagaille. En voiture !

Une augmentation des titres de transport

Commençons par la douloureuse : les prix des titres de transport vont augmenter en 2026 (sous réserve de validation du CA d’Île-de-France Mobilités le 10 décembre 2025). À partir du 1er janvier, le Pass Navigo Mensuel sera tarifé 90,80 € (contre 88,90 € actuellement), le ticket Métro-Train-RER passera à 2,55 € (contre 2,50 €) et celui des bus-tram à 2,04 € (contre 2 €). Quant au ticket Aéroport, il faudra ajouter 1 € supplémentaire, pour un billet à 14 €.

Pour les usagers ponctuels, on rappellera l’existence du Pass Navigo Liberté + : comptez 2,04 € (contre 2 €) et 1,64 € (contre 1,60 €) pour les tickets Métro-Train-RER et bus-tram. Merci Valérie.

De nouvelles rames sur la 7 Bis

Nouvelles sapes pour la 7 bis ! Au cours de l’année 2026, les habitués de la 7 bis (oui oui, ils existent) découvriront, après leurs compères de la ligne 10 (eux aussi existent), les rames MF-19. Sur l’étiquette ? Des portes plus grandes, des ports USB, une ventilation réfrigérée et des emplacements pour les personnes en fauteuil roulant. Reste cependant, et malheureusement, à rappeler qu’aucune station de la ligne n’est équipée d’ascenseurs reliant directement la rue au quai.

La fin de l’utilisation du ticket en carton

La fin d’une ère ! Alors que, depuis le 1er novembre 2025, la RATP a arrêté de vendre ses tickets en carton, l’année 2026 verra ce format chéri des collectionneurs (on les appelle les ésitériophiles) arriver au terminus de son existence. Les détenteurs de tickets en carton ont jusqu’au 1er juin 2026 pour se rendre aux guichets RATP ou SNCF afin de les convertir au format numérique. Le tout sur un Pass Navigo Easy, à se procurer avant l’échange. Et après ça, ce sera la fin d’une histoire poinçonnée pour la première fois le 19 juillet 1900, lors de l’inauguration de la ligne 1.

Au sujet des travaux et fermetures

Comme tous les ans, 2026 sera traversée par une flopée de fermetures dues à des travaux et interventions sur le réseau. Les raisons ? Sa mise aux normes et son adaptation, à la fois aux nouvelles rames MF-19 et aux lignes du Grand Paris Express. À signaler que d’autres fermetures sont susceptibles d’être annoncées.

Métro

Ligne 4



Du 6 au 24 juillet, fermeture de la ligne entre les stations Les Halles et Vavin.

Ligne 5



Fermeture du quai de la ligne à la station République du 22 juillet 2026 à avril 2027.

Ligne 8



Du 20 au 27 août, fermeture de la ligne entre les stations Balard et Concorde.



Fermeture du quai de la ligne à la station République entre le 22 juillet 2026 et avril 2027.

Ligne 12



Du 4 janvier au 12 avril, interruption du trafic sur toute la ligne dès 22 h les : 4, 7, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 28 janvier ; 1er, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 25 février ; 1er, 4, 8, 11, 15, 22, 25, 29 mars ; 1er, 5, 8, 12 avril.

Du 16 au 26 juillet, fermeture de la ligne entre les stations Jules-Joffrin et Concorde.

Fermeture de la ligne entre les stations Montparnasse et Saint-Lazare, deux à trois fois par semaine, à partir de 22h, pendant six mois.

Ligne 13



Du 31 juillet au 17 août, fermeture de la ligne entre les stations Saint-Denis–Université et Porte-de-Saint-Ouen.

Les 28 février et 1er mars, fermeture de la ligne entre Asnières–Gennevilliers Les Courtilles et La Fourche.

Du 9 au 12 avril, fermeture de la station Plaisance.

Les dimanches 15 et 29 mars, 3 et 17 mai, 7 et 28 juin, fermeture de la ligne jusqu’à midi.

Du 6 au 9 août, fermeture de la station Porte-de-Vanves.

RER

RER A



Du 29 juin au 30 août, fermeture de la station Nation sur le RER A.



Du 8 au 23 août, fermeture de la ligne entre les stations Val-de-Fontenay et Noisy-le-Grand – Mont d’Est.

RER B



Du 25 juillet au 7 août, fermeture de la ligne entre les stations Gare du Nord et Bourg-la-Reine.

Du 8 au 16 août, fermeture de la ligne entre les stations Gare du Nord et La Croix-de-Berny–Robinson.

RER C



Du 5 au 30 janvier inclus, du lundi au vendredi dès 23h, interruption du trafic entre Gare d’Austerlitz et les tronçons en direction de Juvisy et Pont-de-Rungis–d’Orly ; et entre Pontoise et Avenue Henri Martin.

Du 5 au 30 janvier inclus, du lundi au vendredi dès 23h45, interruption du trafic entre Javel et Saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux ; et entre Versailles-Château–Rive-Gauche et Javel.

Fermeture du tronçon entre Gare d’Austerlitz et l’ouest parisien du 15 juillet au 22 août.

RER D



Du 5 janvier au 31 janvier inclus, du lundi au vendredi de 23h15 à 4h40, interruption du trafic entre Gare de Lyon et les tronçons en direction de Corbeil-Essonnes et Melun.

Du 25 juillet au 16 août, coupure de la ligne dans Paris intra-muros.

RER E



Du 5 janvier au 13 février inclus, du lundi au vendredi dès 20h30, interruption du trafic entre Tournan et Nogent–Le Perreux.

Du 5 janvier au 13 février inclus, du lundi au vendredi dès 22h30, interruption du trafic entre Nanterre–La-Folie et Tournan.

Du 5 janvier au 30 janvier inclus, du lundi au vendredi dès 22h30, interruption du trafic entre Nanterre–La-Folie et Chelles–Gournay.

Quid du Grand Paris Express ?

Elle aurait dû figurer parmi les grandes nouveautés de 2026 mais, en raison d’un retard, l’inauguration de la ligne 15 Sud aura finalement lieu (si tout va bien) au printemps 2027. Un tronçon qui reliera en 37 minutes les gares de Noisy-Champs à Pont-de-Sèvres, desservant seize gares. Mais on vous en parlera plus en détail d’ici là !

