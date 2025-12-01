C'est officiel : deux des gares les plus « spectaculaires » du monde se trouvent à Paris

On l’oublie toujours jusqu’au jour où un classement britannique vient nous le rappeler. Paris n’est pas seulement une ville-musée, c’est aussi un pays du rail. La preuve ? Deux gares franciliennes viennent de se glisser parmi les plus « spectaculaires » du monde, selon la dernière sélection du Telegraph.

Après Londres, Paris figure parmi les villes abritant les gares les plus époustouflantes de la planète

Le journal britannique, qui a confié ce classement à ses experts voyage, a passé au crible 17 pays répartis sur presque tous les continents habités. Et si Londres rafle les deux premières places (les gare de St Pancras et de Paddington), Paris n’est pas en reste. En tête du contingent parisien, la gare de Lyon, qui continue de tenir son rang avec assurance. Ses volumes monumentaux, sa tour-horloge qui découpe le ciel comme un métronome et ce mouvement perpétuel de voyageurs en transit… Tout rappelle que Paris se raconte autant par ses quais que par ses boulevards. Et puis il y a Le Train Bleu, son théâtre intérieur. On entre, on respire ce parfum Belle Époque (dorures, fresques, lumières tamisées compris) et on comprend pourquoi les Anglais y voient « le » restaurant de gare par excellence.

Villejuif–Gustave Roussy fait une percée dans le top 10. Une station flambant neuve, surgie du Grand Paris Express comme un signal lumineux vers l’avenir. Ses courbes futuristes et sa manière de réinventer le quotidien des trajets disent quelque chose d’important : l’audace architecturale n’est plus réservée aux hypercentres.

Les dix gares les plus impressionnantes du monde (selon le Telegraph)