Avant sa mort, Martin Parr a photographié le Louvre pour une collection Uniqlo

Uniqlo commercialisera le 2 mars prochain une collection de t-shirts UT imprimés de photos prises au Louvre par Martin Parr (1952–2025) quelques mois avant le décès du grand photographe en décembre dernier. Lancée en 2003 sous le nom de « Uniqlo T-shirt Project », la ligne UT d’Uniqlo propose des collections de t-shirts imprimés de motifs de la pop culture et du monde de l’art via des licences officielles. En véritables toiles blanches, ces pièces sont aussi l’occasion pour des artistes et designers invités de réinterpréter certains thèmes et de proposer de nouveaux designs.

Collection Uniqlo x Louvre par Martin Parr © Martin Parr C/O DMB



Partenaire de certains grands musées du monde, avec des initiatives ayant pour but de rendre l’art accessible à tous, la marque collabore avec le Louvre depuis 2021, avec le lancement d’une première collection UT inspirée des chefs-d’œuvre de l’institution dont certains modèles ont été conçus par Peter Saville. Suivront d’autres artistes comme Camille Henrot et même le célèbre personnage de manga Doraemon.

Collection Uniqlo x Louvre par Martin Parr © Martin Parr C/O DMB

Dernière en date, une nouvelle collection UT x Louvre par Martin Parr, figure majeure de la photographie contemporaire, qui fait actuellement l’objet d’une rétrospective dans un musée voisin du Louvre, le Jeu de Paume. Prises quelques mois avant le décès du photographe en décembre 2025, les photos imprimées sur les t-shirts jouent, autour de l’idée de la visite, avec l’humour qui le caractérisait, allant même jusqu’à figurer une sorte de guide au dos de l’un d’entre eux. Un regard singulier pour une collection qui s’annonce déjà collector, disponible à partir du 2 mars 2026.