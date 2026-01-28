L’exposition « Martin Parr - Global Warning » au Jeu de Paume ouvre ce week-end !

Elle réunit une sélection de photographies du Martin Parr consacrées au tourisme de masse, à la mondialisation et à leurs effets sur nos modes de vie, à travers son regard documentaire, direct et ironique.

Préparée avec l’aide du photographe britannique avant sa disparition le 6 décembre 2025, l’exposition « Martin Parr. Global Warning » au Jeu de Paume revisite son œuvre depuis les années 70 « à l’aune du désordre généralisé de notre époque ».



Portraitiste des temps modernes ayant écumé les cinq continents, Parr s’est fait le témoin de l’impact de l’Homme sur la nature. Cette rétrospective rappelle d’ailleurs que sa fascination pour les loisirs et le trivial n’a rien de superficiel. Derrière l’humour et l’apparente légèreté, le regard caustique de Parr, résolument documentaire et ancré dans nos modes de vie contemporains, devient matière à réflexion. Sur-tourisme, surconsommation… Sans jugement ni méchanceté, son objectif reste un outil d’analyse critique.



L’occasion donc, à travers près de 180 œuvres (plusieurs de ses séries les plus emblématiques, en couleur et en noir et blanc), de rendre hommage à l’un des plus grands noms de la photographie contemporaine. Et, peut-être, de provoquer une prise de conscience. À découvrir du 30 janvier au 24 mai 2026.

Où ? au Jeu de Paume, 1 Pl. de la Concorde, 75001 Paris

Quand ? du 30 janvier au 24 mai 2026