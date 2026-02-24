Avec 102 millions de visiteurs en 2025, la France reste le pays le plus visité au monde

Cap sur 2030 : la France vise désormais les 100 milliards d’euros de recettes touristiques annuelles. Mais cette mécanique bien huilée ne fait pas l’unanimité. À l’été 2025, à Montmartre (l’un des quartiers les plus visités de Paris) des riverains sont descendus dans la rue pour dénoncer la « disneylandisation » du secteur, pointant l’invasion de tuk-tuks, les grappes de groupes guidés et la multiplication des locations de courte durée. Au sommet de la Butte, la basilique du Sacré-Cœur domine le classement local : avec environ 11 millions de visiteurs par an, elle a même dépassé la tour Eiffel. Mais ce durcissement du regard envers le tourisme ne se limite pas à Paris. Dès 2023, la ministre du Tourisme Olivia Grégoire appelait à mieux réguler les flux de visiteurs à l’échelle du pays, notamment sur des sites sous pression comme le Mont-Saint-Michel.