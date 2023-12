Avec le sobrelier et la Sécurité routière, le capitaine de soirée n’est plus abandonné (ohé ohé)

On connaît le slogan : « Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ». Ok, mais ça ne veut pas dire que celui-ci doive être condamné à un soda américain hyperglycémiant toute la soirée alors que le reste de la tablée s’enfile (avec modération) un super pet’nat ou des cocktails de compète ! Pour éviter ce genre d’injustice liquide, la Sécurité routière a eu la bonne idée, pour les fêtes, de demander à Benoît d’Onofrio des recettes de verres sans alcool. Cet ancien sommelier devenu « sobrelier », spécialiste des décoctions, des infusions et des macérations, propose dix « sobrevages » sapides, complexes et conçus pour accompagner les plats de réveillon.

Un verre ça va, dix verres c'est encore mieux



On trouve ainsi un Pikiri à base de kiwi, d’eau de riz et de piment d’Espelette qui se marie aussi bien qu’un muscadet avec les huîtres. Il y a de la dinde à Noël ? Sirotez un Popinambour qui mixe poire, topinambour et pain ! Il y a même un substitut goûtu au traditionnel champagne. Toutes les fiches recettes se téléchargent sur le site de la Sécurité routière. Attention, si les ingrédients se trouvent très facilement et les techniques se maîtrisent sans soucis, ces recettes demandent en général au moins 24 heures de fermentation/macération. Etre sobre ne s’improvise pas !