Aujourd'hui, on a décidé de rendre hommage au CopperBay, sublime spot profilé comme un yacht de compétition du côté de Strasbourg-Saint-Denis, en demandant une recette à la moitié du monstre à deux têtes : la talentueuse Aurélie Panhelleux. Ex-Hilton Paris et Four Seasons - Georges V, elle a surtout secoué du shaker chez feu Le Forvm, un des plus vieux bars de Paris… Où elle fut la première femme à travailler en 80 piges d'existence ! Niveau inspi, cet as du glaçon joue la carte fraîcheur printanière (pamplemousse et persil), et a eu l'idée d'un vin aux agrumes et épices “pour rappeler la sangria blanche”. Bien vu aussi ce gin “plutôt végétal” qui vient donner du peps à l'ensemble ! “Un cocktail qui peut se réaliser tout aussi facilement au verre”, précise Aurélie, “mais aussi en punch, à partager”… Comme ça, on peut en profiter plusieurs jours en ne préparant les ingrédients qu’une seule fois ! “A partager avec les copains en visio !”