Avec les premiers noms de son édition 2024, Rock en Seine joue à fond la carte de la nostalgie

Longtemps en sursis pour cause d’année olympique, Rock en Seine a finalement été le premier gros festival à dégainer sa prog. Pour sa 20e édition, du 21 au 25 août 2024, il annonce une première bordée de seize blazes ascendant rock et électronique, dans une ambiance très (trop?) retour aux sources.

On découvre en file indienne : LCD Soundsystem ; PJ Harvey ; The Kills ; The Offspring ; The Hives ; Jungle ; Blonde Redhead ; Massive Attack ; Soulwax. Certes, ce casting chatoyant se coule bien dans la ligne d’un festival qui n’a jamais été très prescripteur, mais avec 12 artistes sur 16 qui ont déjà passé une tête par Saint-Cloud, Rock en Seine cherche-t-il à décrocher la médaille de la nostalgie ?

Une seule artiste française au tableau

Pour amener un peu de décennie 2020, les programmateurs pondèrent avec les venues de Måneskin, ce groupe de rock made in Italie gaulé pour les stades et vainqueur de l’Eurovision 2021 ; l’hyperactif homme-machine Fred Again… ; The Smile, nouveau projet post-punk arty du jeunot Thom Yorke ; la souliste anglaise Olivia Dean ; et Inhaler, groupe irlandais de post-punk. Également à signaler : le passage de la nouvelle héroïne de la pop hexagonale Zaho de Sagazan, accessoirement l’unique artiste française de la liste !

Bon, maintenant, on attend le reste de la prog pour peut-être davantage de surprises. On sait qu’elle s’étoffe souvent dans le bon sens au fil des mois. Petit point billetterie : elle sera effective le 1er décembre, avec des tarifs salés. Comptez 75 € en early bird pour un pass 1 jour et jusqu'à 219 € le pass 4 jours. Ultime chose : festival a reçu le tampon du label Olympiades culturelles, alors attendez-vous à des annonces plus sportives à venir !

Quand ? Du 21 au 25 août 2024

Où ? Domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille d'Honneur, 92210 Saint-Cloud

Combien ? Lancement de la billetterie ici le 1er décembre 2023.