Petit à petit, les cuisines du continent africain font leur chemin dans les assiettes parisiennes. Après la haute cuisine (MoSuke) et la street food (MoSugo), Mory Sacko s’attaque à un autre pan de la culture culinaire de la capitale : la brasserie. Fin novembre, il ouvre Ikasso (soit « ta maison » en bambara), toujours sans « sa » rue Raymond Losserand.





© Christopher Saunders Salle d'Ikasso

La mise du lieu pioche dans les deux cultures : nappes amidonnées et argenterie pour le classicisme français et fresque tropicale et luminaire en raphia pour rappeler le Mali et le Sénégal, les racines du chef. Au générique d’Ikasso, on retrouve une sacrée brochette de créatifs parisiens : Youssouf Fofana, créateur de la marque Maison Château Rouge, l’architecte d’intérieur Leila Marchand, la peintre Johanna Tordjman, ou les designers d’Hall Haus.

© Christopher Saunders Mory Sacko chez Ikasso

En capitaine des cuisines afrodescendantes, Mory Sacko garde une main pour les saveurs d'Afrique de l’Ouest hybridées ici de terroirs français. Dans la formule unique à 75€, le mafé se cuisine au paleron, la caille farcie devient yassa, la tarte fine se garnit d’ananas… Et avec ça, on s’hydrate des crus exclusivement sud-africains ou de cocktails tropicaux imaginés par Matthias Giroud. Comme dit-on « à table » en bambara ?

Où ? 8 rue Raymond Losserand, Paris 14e

Quand ? Du jeudi au samedi à partir du 26 novembre