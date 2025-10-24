Aya Nakamura annonce une date au Stade de France et un nouvel album !

Aya Nakamura a fait une tonitruante double annonce : son nouvel album "Destinée sortira le 21 novembre prochain et elle le présentera en concert au Stade de France le 29 mai 2026.

Le retour de la Reine ! Dans une vidéo postée ce matin sur Insta, Aya Nakamura a fait une tonitruante double annonce : son nouvel album Destinée sortira le 21 novembre prochain et elle le présentera en concert au Stade de France le 29 mai 2026. Les préventes sont annoncées pour le 28 octobre, à 10h. Pensez à mettre votre réveil pour faire partie de la prochaine étape du destin d’Aya.

Un cinquième album

Une nouvelle phase qui prendra donc les contours de Destinée, un cinquième album qui fait suite à DNK, sorti il y a quasiment trois ans. Une annonce qui, comme chaque sortie, actions, et respirations d'Aya, nourrit d’emblée questionnements et projections. Sans doute que le premier indice est à trouver dans l’ambiance épurée très Severance de la vidéo de l’annonce – Fifou à la DA, Zaven à la réal.

Quid du son de l’album, des potentiels feats ? Pour le moment, rien. Seule reste l’actualité de ces derniers mois de la chanteuse pour fantasmer des choses. On citera par exemple la création de son propre label et la signature de RnBoi comme premier nom. Enfin, on rappellera la sortie en début d’année de Chimiyé, morceau pour lequel elle a travaillé avec des noms comme JayJay, Alpha Wann ou encore Doums. Verdict le 21 novembre.

Quand ? sortie de l'album le 21 novembre 2025. Concert au Stade de France le 29 mai 2026

Où ? Stade de France, 93 200 Saint-Denis

Combien ? Préventes le 28 octobre, à 10h.